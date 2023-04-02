Mısır’a doğrudan yatırımlar hızlandı

Uzun dönem sonra Türkiye ve Mısır arasındaki buzların erimeye başlaması ve artan diplomatik trafikle doğrudan yatırımlar hızlandı.

İlişkilerin normalleşmesiyle Türkiye’den birçok şirket, üretim maliyetlerindeki avantajı fırsat görerek Mısır’da yatırım atağına geçti.

Türkiye ile Mısır arasında 10 yıldır süren siyasi gerginliğin son bulması ve diplomasi trafiğinin artması son üç ayda doğrudan yatırımcının Mısır’a ilgisini de yükseltti.

Müslüman Kardeşler örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013’te darbeyle devrilmesinin ardından iki devlet arasındaki ilişkiler kesilmişti.

Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin 10 yıl aradan sonra tekrar başlaması, şirketlerin yatırım gündemine Mısır’ı taşıdı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi enerji ithalatı da hesap edildiğinde 9 milyar dolara ulaşırken, Mısır’daki Türk yatırımları ise toplamda 2,5 milyar dolar hacmine ulaştı.

Türkiye’den tekstil, kimya, beyaz eşya gibi alanlarda yaklaşık 35 sanayi şirketi 70 bin Mısırlı çalışana istihdam sağlarken, başlayan diplomatik ilişkilerle 2023-2024 yılı yeni yatırım hedefi ise 500 milyon dolar olarak ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



