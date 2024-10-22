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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Mobil çalışanlara özel teknolojiler artıyor

Hibrit çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte mobil çalışanlara özel cihazların üretimi çeşitlenmeye ve artmaya başladı. Yeni ürünlerde buna yönelik tablet, kulaklık ve PC’ler öne çıkarken, evde de kullanılabilen akıllı teknolojiler hayatımızın bir parçası haline geldi.

22 Ekim 2024 | 10:19
Mobil çalışanlara özel teknolojiler artıyor

Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de Covid-19 pandemisi sonrasında iş hayatında ‘mobil çalışma’ trendi giderek yaygınlaştı. Artık milyonlarca çalışan cep telefonu, tableti veya dizüstü bilgisayarı ile ofis ortamına girmeden, dilediği yerde işinin gereklerini yapabiliyor.

Bu dönemde teknoloji şirketleri de küresel çapta iş yapış biçimlerini değiştiren mobil çalışma alanında kullanılabilecek özel cihazları daha çeşitli hale getirmek üzere çalışıyor. Bu teknolojik ürünlerden en dikkat çekenleri derledik:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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Gözde Yeniova
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Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
GERİ
İLERİ
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