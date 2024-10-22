Mobil çalışanlara özel teknolojiler artıyor

Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de Covid-19 pandemisi sonrasında iş hayatında ‘mobil çalışma’ trendi giderek yaygınlaştı. Artık milyonlarca çalışan cep telefonu, tableti veya dizüstü bilgisayarı ile ofis ortamına girmeden, dilediği yerde işinin gereklerini yapabiliyor.

Bu dönemde teknoloji şirketleri de küresel çapta iş yapış biçimlerini değiştiren mobil çalışma alanında kullanılabilecek özel cihazları daha çeşitli hale getirmek üzere çalışıyor. Bu teknolojik ürünlerden en dikkat çekenleri derledik:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



