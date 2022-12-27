"Mutfakta hareketlilik ilk çeyrekten sonra olur"

Sektörün ve Lux Plastik'in 2022 yılını değerlendiren ve 2023 beklentileri ile ilgili konuşan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, 2021’de yüzde 30 ihracat büyümesi yakalayan sektörün 2022’ye hızlı başladığını aktardı. Ancak globalde yaşanan sorunlar nedeniyle 2022’nin yüzde 1-3 arasında büyüme ile tamamlanacağını aktaran Burak Önder, yeni yılın ilk çeyreğinde de durgunluğun devam edeceğini söyledi. Önder, ilk çeyrekten sonra ise dünyadaki belirsizliklere rağmen yeniden büyüme trendine girileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

AVRUPA'DAKİ RESESYON TÜRKİYE'YE YARAYABİLİR

Şu anda herkesin Avrupa'daki resesyonu konuştuğunu ancak Türkiye'nin bu durumdan avantaj sağlayabileceğini ifade eden Önder, "Eğer bu durumu fırsata çevirirsek ben kendi sektörüm için Avrupa'da hala bizim için büyük bir pazar olduğunu düşünüyorum. Resesyondan asıl etkilenecek olan ülke çok büyük tonaj satan Çin. Avrupa çok adetli ürüne girmeyecek ve daha az adetler ve ürün çeşitliliği isteyecek. Türkiye'nin de en büyük avantajı butik ve hızlı üretim, ayrıca Avrupa'ya yakınlığı. Avrupalı Çin'e bir sipariş verdiğinde ürünün kendisine gelmesi 3 aya yakın sürüyor, biz ise en fazla 3 haftada teslim edebiliyoruz." dedi.

Dünyada enerji krizinden ve enflasyondan Avrupa'ya göre daha az etkilenen bölgeler olduğuna işaret eden Önder, pazar çeşitliliği stratejisi kapsamında son dönemde iki defa Uzakdoğu seyahati yaptıklarını belirtti. Sahra Altı Afrika'da çok ciddi bir pazar olduğunu söyleyen Önder, bunun yanında Rusya ve Ukrayna'daki satışların da tekrar hareketlendiğini belirtti.

İHRACATI YÜZDE 22 ARTIRDI, ÜLKE SAYISINI 93’E ÇIKARDI

Bu sene Lux Plastik olarak 93 ülkeye ihracat yaptıklarını ve üretimlerinin yüzde 70'ini yurtdışına sattıklarını kaydeden Burak Önder, "İhracatımızda bugünkü veriyle geçen yıla göre yüzde 22 civarında bir artış var. Son beş yıla baktığımızda ise artışımız yüzde 70. Elimizde valizimizle tüm dünyayı dolaşıyoruz. Geçen sene 39 ülkeyi ziyaret ettik, bu sene 43 ülkeye gideceğiz. İkinci olarak dikkat ettiğimiz şey pazar çeşitliliği. Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 40'larda, haricinde Latin Amerika, ABD, Uzakdoğu, Yakın Asya ve Ortadoğu'da da güçlenmeye başladık. Burada müşteri çeşitliliği de öne çıkıyor. Sektörde ilk çeyrekte durgunluk beklesem de Lux Plastik olarak 2023 yılını dolar bazında yüzde 20 büyüme ile kapatacağımızı tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.