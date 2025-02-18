“Nitelikli iş gücü beka meselesi oldu”

Kamu yönetiminin, siyasetin, bürokrasinin, uluslararası kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin merkezi olan Ankara, son 20 yılda yaşadığı dönüşümle sanayi, ticaret ve turizmde de büyüyen, gelişen bir merkez durumuna geldi. Bu gelişiminde organize sanayi bölgelerinin (OSB) rolü büyük. 13 OSB ve 10 ayrı sanayi sitesinin faaliyet gösterdiği kent, teknoloji üretim ve geliştirme konularında da öncü.

Ekonomist’in 2 - 15 Şubat 2025 tarihli sayısından

Kentte 10’u faal, üçü yapım yaşamasında 13 teknoloji geliştirme merkezi, 150 AR-GE, 36 da tasarım merkezi bulunduğunu belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Ankara savunma ve havacılık sanayi, medikal sanayi, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümelenmeleriyle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir.

Başkentimizin savunma sanayii ve kreatif endüstrilerde katma değeri yüksek ürün ihracatını arttırmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında” diyor. 200’ü aşkın ülkeye ihracat yapan Ankara’nın 2024’te 14 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydeden Baran, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

“Sağlık turizminde hızla gelişiyoruz”

“Ankara, makina ve teçhizat, doğal taş ve maden, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, havacılık ve savunma sanayii, enerji alanında önemli bir merkez. Gıda, tekstil ve mobilya sektöründe de Türkiye genelinde önemli bir yere sahip. Bunun yanı sıra şehrimiz turizm, özellikle sağlık turizmi alanında gelişen bir destinasyon. Ankara gerek sahip olduğu termal kaynaklar, gerekse sağlık alanındaki güçlü teknoloji ve altyapısıyla dünyanın şifa merkezi olarak konumlanabilecek güçlü potansiyele sahip. Binlerce yıllık geçmişiyle kültür turizmi ve kongre turizminde de gelişmeye açık.”

Enflasyonla mücadele sizce nasıl gidiyor?

Son yıllarda ekonomiye ne yazık ki enflasyon damga vurdu. Ülkemizi etkileyen yüksek enflasyon, gelişmiş ülkeler için de sorun durumunda. Enflasyonla mücadele sürecinde çok önemli mesafeler kat ettik. Ancak hedefimiz tek haneli rakamlara ulaşmak. Bu nedenle, yaklaşık 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programının aynı kararlılık ve disiplinle uygulanmaya devam etmesi önemli. Enflasyon, ekonomide tüm dengeleri etkiliyor. Enflasyon ile mücadele sürecinde, bütün kesimlerin iş birliği içinde, birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca bu süreçte, para politikalarının maliye politikalarıyla desteklenmesi ve yapısal reformların hızlandırılması da kritik öneme sahip.

Ankara’da nitelikli iş gücü sorunu yaşanıyor mu?

Nitelikli iş gücü sorunu sadece Ankara’nın değil, tüm Türkiye’nin gündemindeki bir sorun. Reel sektör olarak satış elemanından pazarlamacıya, dikişçiden tornacıya kadar hemen her alanda yetişmiş eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Oysa mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli iş gücü, reel sektörün kalbi durumunda. Reel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacı için mesleki eğitimin geliştirilmesi artık bir beka meselesi haline geldi. Ülkemizde mesleki eğitimin geliştirilmesine önem veriliyor olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak hâlihazırda çalışan ihtiyacının karşılanmaması, mesleki eğitimin de talebe göre yeniden şekillendirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Diğer yandan gençleri mesleki ve teknik eğitime yönlendirmek açısından, çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin, reel sektörün nitelikli iş gücü sorununun çözümüne katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.

Ankara’nın yeni istihdam yaratma potansiyeli hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ankara bildiğiniz gibi eskiden memur şehri olarak anılıyordu. Ancak Cumhuriyetin 100’üncü yılına sanayi ve ticaret şehri olarak yeni bir kimlikle girdi. Ankara, toplam 4,5 milyon kişinin kayıtlı olduğu İstanbul’un ardından 1,3 milyon ile en çok işçinin istihdam edildiği şehir durumunda. Tabii bu rakamı dile getirirken, şehirde eskiden Bağ-Kur’lu olarak tabir ettiğimiz, 4B kapsamında bulunan 173 bin kişiyi ve memur statüsünde bulunan 434 bin kişiyi saymıyoruz. Bu verilere bakarak Ankara’nın bir istihdam deposu olduğunu ve mevcut iş hacmi dikkate alındığında yenilerini istihdam edecek bir kapasitesi bulunduğunu da söylemek mümkün.

Ankara’nın sanayi ve ticaretteki durumunu aktarır mısınız?

Şehrimizdeki 170 bine yakın ticari işletmenin yaklaşık 27 bine yakını perakende sektöründe faaliyet yürütürken, yaklaşık 10 bini inşaat alanında faaliyet gösteriyor. Yiyecek içecek sektöründe hizmet veren işletme sayısının da 10 bine yaklaştığı şehrimizde, toptan ticaret de işletmelerin yoğunlaştığı bir alan. İhracat tablomuza baktığımızda, makine ve aksamları, madencilik ürünleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleriyle çelik sektörünün öne çıktığını görüyoruz.

Kentte son yıllarda en çok hangi sektörlerde büyüme gözlemliyorsunuz?

Ankara olarak biz, özellikle savunma sanayiinde geldiğimiz noktadan hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Aralarında ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi, ASFAT gibi dünyanın en prestijli savunma sanayii kuruluşları listesine giren şirketlerin yer aldığı savunma sanayi firmalarının büyük bölümü ile savunma sanayii sektörünün tedarik zincirinde yer alan pek çok küçük ve orta boy işletmenin merkezi Ankara’da bulunuyor. Başkentimizde üretilen savunma sanayii sistemleri birçok ülkeye ihraç ediliyor. ATO olarak, başkentimizin savunma sanayii başta olmak üzere, özellikle katma değeri yüksek ürün ihracatını artırmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında. Yine yüksek katma değere sahip kreatif endüstriler alanında da Ankara’nın ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Şehrimiz, savunma sanayii, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Aynı ölçüde istihdama ve vergi gelirlerine de katkı sağlıyor. Teknokentler, teknoloji yatırımları ve e-ticaret alanındaki gelişmeler, şehrimizin ekonomik dönüşümünü hızlandırıyor. Şehrimizde tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaşım gibi alanlarda yatırım projeleri söz konusu. Elbette yapılan her yatırım, şehrimizin, ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlıyor.