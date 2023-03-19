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“Normalleşmek için mücadele veriyoruz”

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, deprem sonrasında yaşadıklarını Ekonomist’e anlattı.

19 Mart 2023
“Normalleşmek için mücadele veriyoruz”

Kahramanmaraşlı Mado da depremde ciddi kayıplar verdi. Depremde 60 çalışanını kaybeden ve üç tesisi hasar alan Mado’nun kent merkezindeki altı mağazası hasarlı. 

Mado’nun patronu Mehmet Kanbur, “Normalleşmek için mücadele veriyoruz” diyor. Felaketin merkez üssü Kahramanmaraş’ın önde gelen markalarından Mado’nun depremle birlikte kentteki üç tesisi zarar gördü. 

Şehir merkezinde altı mağazası olan Mado’nun 60 çalışanı ise depremle hayatını kaybetti. 

Deprem felaketini bölgede yaşayan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, depremin ardından çalışanlarının yanından hiç ayrılmadığını söylüyor. Kanbur, deprem sonrasında yaşadıklarını Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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