Oda seçimlerinde sürpriz yaşanmadı

Siyasette seçim gündeminin yüksek tansiyonu TOBB seçimlerine de yansıdı. Seçimlerde aday bolluğu yaşanırken, üyelerin oy vermek üzere katılımları birçok odada neredeyse ikiye katlandı.Büyük şehirlerde başkanlar koltuğunu korumayı başardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda dört yılda bir yapılan seçim sürecinde sona gelindi.81 ilde yer alan 365 oda ve borsada ekim ayında başlayan seçimler bu ayın sonunda tamamlanmış olacak. 365 odanın yüzde 95’inde seçimler tamamlandı.Siyasette seçim gündeminin yüksek tansiyonu TOBB seçimlerine de yansıdı. Öyle ki alışılagelmişin dışında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iptal başvuruları da oldu.Ankara Sanayi Odası ve Konya’da komite seçimleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkanlık seçimi YSK’ya taşındı.