McKinsey’e göre 3-4 yıl içinde hızla büyüyecek sektör

Hem küreselde hem de Türkiye ölçeğinde ödeme sistemleri pazarı önemli bir değişim ve gelişim süreci yaşıyor. Mobil ödeme ve e-cüzdanlar gibi teknolojilerin hızla benimsenmesiyle sektör önemli bir büyüme potansiyeli sunuyor.

McKinsey’e göre; küresel ödeme sistemleri sektörünün geliri 2026’ya kadar 3 trilyon dolara yükselecek. Research and Markets ise 2027’ye kadar küresel dijital ödeme pazarının hacimsel büyüklüğünün 12,55 trilyon dolara ulaşacağını ve bu büyümeyi ağırlıklı olarak temassız ödemelerin sürükleyeceğini öngörüyor.

Türkiye de ödeme sistemlerinde güçlü oyuncularla önemli bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. Sektördeki büyümenin ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluş sayısının önümüzdeki dönemlerde de artması bekleniyor.

Mobil ödeme, e-cüzdan ve QR kodlu ödeme çözümleri gibi dijital ödeme sistemleri Türkiye’de de hızla yaygınlaşırken son dönemde açık bankacılık sistemlerinin ve blokchain teknolojisinin kullanımının da artışta olduğu kaydediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.