Olimpiyat heyecanını ihracata çevirecek

Plastik bahçe mobilyaları üreticisi Siesta, ihracatta hedef büyüttü. 60 milyon TL yatırım planlayan şirket, ihracatta yüzde 25 büyüme hedefliyor. Siesta Mobilya Başkanı Tuncay Işıldar, "Yaz Olimpiyatları ve Süveyş kanalındaki lojistik krizini fırsata çevireceğiz" diyor.

3-16 Mart- 2024 tarihli sayıdan

Temelleri 1978 yılında atılan Türkiye'nin ilk plastik bahçe mobilyaları üreticisi Siesta, bugün İstanbul Büyükçekmece'den 100 ülkeye ihracat yapıyor. Koltuk ve sandalyeden tabure ve sehpaya, şezlongtan köşe takımlarına ve çocuk grubu ürünlerine kadar birbirinden farklı tasarımları üreten şirket, Türkiye'nin dünyaya yaptığı plastik mobilya ihracatının yarısını üstleniyor.

İhracatta özellikle Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avustralya'ya odaklanan şirket, birçok ekonomik zorluk ve duraksamaya rağmen 2023'ü 40 milyon dolara yakın bir ihracat ile kapatmayı başardı. Özellikle ABD pazarındaki büyümesini sürdüren şirketin hedefi 2024'te ihracatta 50 milyon dolara ulaşmak.

MIAMI'DE 20 BİN M2'LİK DEPO

ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde yeralan 20 bin metrekarelik depo alanı ile tüm siparişlere ve ihtiyaçlara yanıt verdiklerini belirten Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, Güney Amerika pazarında da yoğun ilgi gördüklerini belirtiyor.

Diğer taraftan Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarından umutlu olduklarını söyleyen Tuncay Işıldar, "Ziyaretçi sayısı ve turizm artacağı için kafe ve restoranların sandalye ve masa artışı ihtiyacı doğacak. Bu nedenle satışlarımızın daha da artacağına inanıyoruz.

UEFA Euro 2024 Germany-Avrupa Futbol Şampiyonası da bizim için olumlu bir gelişme. Hem gurbetçilerimiz hem Almanya halkı hem de turistlerle o bölgedeki satışlarımız artacak diye düşünüyoruz. Almanya bizim en yüksek satış yaptığımız ilk 10 ülke arasında yer alıyor" diye konuşuyor.

2024 yılında özellikle seçim sonrası dönemde iç piyasanın bir nebze de olsa darala-bileceğine dikkat çeken Işıldar, Süveyş kanalındaki lojistik krizinin ise Türkiye için fırsat olabileceğini belirtiyor.

AB ülkelerinin bu nedenle Türkiye pazarına yoğunlaşacağını söyleyen Işıldar, "Navlun fiyatları artığı için AB ülkeleri Uzakdoğu yerine mallarını Türkiye'den daha ucuza alabilecek. Bu sadece mobilya sektöründe değil tüm sektörlerde geçerli olacak" diyor.

HEDEF 2 MİLYAR TL CİRO

2023 yılını 1 milyar 200 milyon TL ciro ile kapatan şirketin 2024 için hedefi ihracatta yapacağı hamlelerle, kurlara da bağlı olarak yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaşmak. Son iki yıl içindeki yatırım tutarı 15 milyon dolara ulaşan şirket, 2024 yılında da yatırıma devam edecek.

2024 yılı için 60 milyon TL'lik yatırım bütçesi ayıran şirket, teknoloji ve tasarıma odaklanacak. Yıllık üretim kapasitelerinin 2 milyon adet olduğunu belirten Işıldar, 2024 yılında bu rakamı yüzde 10 civarında büyütmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

“Sektör ihracatının yüzde 50’sini yapıyoruz”

"Plastik bahçe mobilya pazarının iç ve dış pazar dahil 150 milyon dolar civarında olduğunu ve bunun 100 milyon dolarının da ihraç edildiğini öngörüyoruz. Bu ihracatın yüzde 50’sini Siesta Mobilya olarak üstlenmekten gurur duyuyoruz. Firmamızın büyüme hızı dolar bazında her yıl yüzde 10 diyebiliriz.”

