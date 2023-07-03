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Online terapi girişimleri artıyor

Pandemi ile birlikte dijital sağlık sektörü hızlı bir büyüme sürecine girdi. Büyüyen alanlardan biri de online terapi oldu.

03 Temmuz 2023
Online terapi girişimleri artıyor

Pandemi ile birlikte dijital sağlık sektörü hızlı bir büyüme sürecine girdi. Büyüyen alanlardan biri de online terapi oldu. 

Bu alandaki girişim sayısı hızla artarken, platformlara dahil olan yüzlerce terapiste de istihdam olanağı sunuldu. Ekosistemdeki platform sayısının artması bekleniyor.

Pandemi ile online psikolog hizmetine olan ilgi arttı. Online terapi öncelikle zamandan tasarruf olanağı sunuyor. Terapi almak isteyen danışanların kendilerini rahat hissettiği ortamlarda, diledikleri saatlerde uzmanlar ile görüşmeye başlaması kolaylık sağlıyor. 

Bir başka neden ise online terapilerin anonimlik seçeneği sunabilmesi. Toplumumuzun pek çok kesiminde hâlâ terapi almaktan çekinen, bir psikolog ofisinde görünür olmak istemeyen bir çok kişi var. 

Kimlik bilgisi vermek istemeyen, görüşmelerini görüntülü değil, yalnızca sesli ve yazılı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen danışanlar için online terapi cazip hale gelebiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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