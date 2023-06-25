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OSB’lerde kira açmazı büyüyor

OSB’ler için çıkan yeni düzenlemenin kira sorununu hafifletebileceğine işaret eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ise konuyla ilgili çözüm arayışında.

25 Haziran 2023
OSB’lerde kira açmazı büyüyor

Son dönemde konut kiralarında yaşanan artışlar, sanayi tesislerinde de sorun olmaya başladı. Yüksek maliyetler nedeniyle zor bir dönemden geçen OSB’lerde, kiralar da yüzde 100’ün üzerinde arttı. OSB yönetimleri giderek yükselen kiralarla ilgili çözüm arayışında.

Türkiye’de üretimin can damarı Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) kira açmazı baş gösterdi. Ham madde, enerji ve işçi maliyetlerindeki artışla zorluk yaşayan sanayi tesisleri, şimdilerde yüksek kira bedellerinin de altından kalkmaya çalışıyor. 

Kimi OSB’lerde kira artışlarının yüzde 180’lere yaklaştığı ifade edilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynakları mevcut kiracı için yüzde 25 artış öngören kararın yanı sıra yeni kiracı konusunda mal sahiplerine bir tavan fiyatın uygulanamayacağını aktarıyor. 

OSB’ler için çıkan yeni düzenlemenin kira sorununu hafifletebileceğine işaret eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ise konuyla ilgili çözüm arayışında.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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