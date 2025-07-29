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Levent Gökmen
Levent Gökmen

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Otel ve konuta 3 yılda 900 milyon $ yatıracak

RGüzel Group, gayrimenkul geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Antalya’da otel, karma proje ve kentsel dönüşüm projeleri planlayan şirket, bu projelere üç yıl içinde toplam 900 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

29 Temmuz 2025 | 03:20
Otel ve konuta 3 yılda 900 milyon $ yatıracak

Türkiye’de gayrimenkul geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren RGüzel Group, yeni yatırımları devreye almaya hazırlanıyor. Otellerden havalimanlarına, kamu binalarından AVM’lere kadar büyük projelerinin iklimlendirme işini yapan grup, inşaat işleri de yapmaya başladı. Antalya’da yedi yıldır kentsel dönüşüm yaptıklarını belirten RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, önümüzdeki üç yıl içinde Antalya’da kentsel dönüşümden otele, karma projelere kadar çeşitli alanlara toplamda yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söylüyor.

RGüzel Group’un geçtiğimiz yıl 75 milyon dolar olan cirosunu, bu yıl devreye alınacak yeni yatırımlarla iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Güzel, bu yatırımların finansmanının yüzde 30’unu öz kaynaklarından, geri kalan kısmını da yerli-yabancı fonlarla ortaklıklarla sağladıklarını vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen

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