Paslanmaz çelik sektörüne yeni babayiğitler geliyor

Paslanmaz çelik sektöründe, yaklaşık iki yıldır süren ek vergi ve anti damping tartışmalarının ardından üretim yarışı hızlandı. Kibar Holding’in patronu Ali Kibar, Türkiye’de paslanmaz çelikte soğuk haddeden ham madde üreten tek şirketi Posco Assan ile mamul üreticileri arasında yaşanan anti damping geriliminin sürdüğü günlerde Ekonomist’e yaptığı açıklamada “Varsa bir babayiğit tesis kursun, biz mutlu oluruz” demişti. Ek vergi ve anti damping kavgasının devam ettiği sektörde Kibar’ın çağrısı karşılık buldu ve üretime dönük adımlar hızlanarak yeni yatırım kararları peş peşe geldi. Yıllık üretim ve talebin 700 bin tonları bulduğu paslanma çelik sektöründe yeni yatırım kararlarıyla üretim 1,2 milyon tonu bulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz eylül ayında, yerli ve milli entegre paslanmaz çelik yatırım modellerine TOGG benzeri ortak yatırım anlayışına öncelik verdiklerini; 1,2 milyar dolar tutarında, yıllık yaklaşık 600 bin ton üretim kapasiteli bir tesisin kurulmasının planlandığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Çin merkezli Yongjin Group’un Yalova OSB’de yaklaşık 257 milyon dolar yatırımla yıllık 400 bin ton kapasiteye sahip soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tesisi kuracağı bilgisi geldi. Bu yatırımın bir hatta 80 bin ton, diğer hatta 320 bin ton üretim yapmayı planladığı paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde üretime dönük bir diğer açıklama ise Sarıtaş Paslanmaz Çelik’ten geldi ve Yalova Makine İhtisas OSB’de yıllık 800 bin ton kapasiteli entegre üretim tesisi yatırımına başladığını duyurdu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.