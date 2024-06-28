Paslanmaz çelikte antidamping soruşturması kararı

Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği bugünkü Resmi Gazete yayımlandı. İki farklı tebliğ ile açıklanan karar göre Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile ilgili Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuru neticesinde damping soruşturması açılmış oldu. Yapılan inceleme sonucu, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Kararda, başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Çin ve Endonezya menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirmesine yer verildi.

Resmi Gazete’de şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC ve Endonezya menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.”