Pastane sektöründe girişim fırsatları

Pastanelerin zincir sayıları hızla artış gösteriyor. Bu alana girmek isteyen yatırımcılar, sıfırdan üretime başlamak yerine bir markanın çatısı altında girişim yapmak istiyor. Yaptığımız araştırmaya göre altı şirket, 2023 yılının sonuna kadar toplam 88 franchise şube açmayı planlıyor.

05-18 Şubat 2023 tarihli sayıdan

Dünyada atağa geçen sektörlerden biri olan pasta ve fırıncılık, Türkiye'de de alışılagelmiş kalıpları kırarak yeni bir gelenek oluşturdu. Sektöre yeni giren birçok marka kalitesi, hijyeni, farklı lezzet ve sunumlarıyla fark yaratmaya çalışıyor. Pastacılar Derneği'nin verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 30 bin pastane faaliyet gösteriyor.

Yarım asırdan fazla faaliyet gösteren pastane sayısı ise 150 civarında. Yarım asırdan fazla faaliyet gösterenlerin yüzde 70'i İstanbul'da bulunuyor. Türkiye'de pastacılık sektörünün tahmini büyüklüğü ise 20 milyar dolar civarında. 500 bin kişiye istihdam yaratan bir sektörde özellikle son yıllarda ciddi bir şubeleşme atağının yaşadığını söyleyebiliriz.

Pastanelerin zincir sayısının artmasının yanı sıra butik pastacılık da ayrı bir trend olarak ilerliyor. Yaptığımız araştırmaya göre altı şirket, 2023 yılının sonuna kadar toplam 88 franchise şube açmayı planlıyor. Haberimizde Türkiye'nin önde gelen pastane markalarının franchise koşullarını araştırdık.

FRANCHISE AĞINI GENİŞLETİYOR

Örneğin sektörün önde gelen markalarından biri olan Mado, Kahramanmaraş'ta 66 bin m2'lik fabrikasında ve İstanbul Orhanlı'daki üretim tesisinde günlük 50 bin adet sütlü tatlı, 10 bin adet pasta, 10 bin adet şerbetli tatlı, saatte ise 5 ton dondurma üretimi yapıyor.

1993 yılından bu yana hem Türkiye'nin hem de dünyanın farklı şehirlerinde şubeler açarak franchising sistemini büyüttüklerini söyleyen Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, yurtiçinde 52 ilde toplam 300 şubelerinin, yurtdışında ise dört kıtada 75 şube ile faaliyet gösterdiklerini belirtiyor. Marmara, Ankara, Maraş

ve Ege olmak üzere toplam dört bölge yöneticiliği bulunan Mado, dünyada da master franchise sistemi ile büyüyor. Kanbur, 2023 yılının sonuna kadar Mado Cafe ve Mado Dondurma markalarıyla Türkiye'de toplam 25, yurtdışında da 35 adet yeni franchise şubesi açmayı planladıklarını ifade ediyor.

Mado Cafe için 100 bin dolar, Mado Dondurma için ise 40 bin dolar franchise giriş bedeli alınıyor. Kâr marjı ve aylık ciro hedefi, şubenin bulunduğu konum ve metrekareye göre değişiyor. Royalty bedeli alınmıyor; onun yerine fatura üzerinden yüzde 3 reklam bedeli alınıyor.

ÜRÜN VE EĞİTİM DESTEĞİ

Sektörde 2018 yılından bu yana franchise veren ve 109 franchise şubeye ulaşarak hızla büyüyen markalardan biri olan Chef Börek, 2023 yılının sonuna kadar 36 şube daha açmayı hedefliyor.

Franchise giriş bedeli almadıklarını söyleyen Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, şöyle devam ediyor: "Royalty bedeli almıyoruz. Şubeler yüzde 100 kâr marjı ile çalışıyor.

Şubeler için aylık 250 bin TL ciro hedefimiz bulunuyor. Franchise'larımıza reklam, ürün ve eğitim desteği veriyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Edirne, Adana, Zonguldak, Çanakkale, Bolu, Düzce ve Karabük'e franchise vermeyi hedefliyoruz."



YÜZDE 50 KÂR MARJI

2015 yılından bu yana franchise veren markalardan biri olan Pastannecim, 24 franchise şube ile faaliyet gösteriyor. 2023 sonuna kadar beş adet franchise şube daha açacaklarının bilgisini veren Pastannecim Genel Koordinatörü Caner Emsen, franchise giriş bedeli olarak 1 milyon ile 1,5 milyon TL arasından bir rakam aldıklarını ifade ediyor.

Royalty bedelinin alınmadığı bu iş modelinde şubeler yüzde 50 kâr marjı ile çalışıyor. Şubelerin açılışta aylık 450 bin ile 500 bin TL arasında ciro yapması hedefleniyor. Franchi-se'lara işletme danışmanlığı, personel alımı ve eğitim desteği, paket servis, otomasyon sistemi gibi konularda destek veriyor.



400 BİN TL CİRO HEDEFİ

2005 yılından bu yana franchise veren Dilim Börek, 12 şube ile faaliyet gösteriyor. Bu şubelerin altısı franchise sistemiyle yönetiliyor. Bu yılın sonuna kadar dört franchise şube daha açacaklarını ifade eden Dilim Börek Franchise Yöneticisi Cem Kolomoç, franchise giriş bedeli olarak 800 bin TL ile 900 bin TL arasında bir rakam alındığını vurguluyor.

Mağazaların yüzde 50 kâr marjı ile çalıştığını söyleyen Kolomoç, "Şubelerin açılışta 350 bin TL ile 400 bin TL arasında ciro yapmasını hedefliyoruz. İstanbul ve çevre illere franchise vereceğiz" diyor.



BURAK GİRAY ÖZSÜT İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ “YATIRIM ÜÇ YILDA GERİ DÖNÜYOR”

“Özsüt, İbrahim Urlulu’nun öncülüğünde, 1991 yılından itibaren Türkiye’de franchise sistemini uygulayan ilk markalardan biri. Beşi yurtdışında olmak üzere Türkiye’nin 45 ilinde 150’ye yakın şubeyle hizmet veriyoruz. Bir şubemiz dışındaki tüm şubelerimiz franchising sistemi dahilinde bayilerimiz tarafından yönetiliyor.

2023 sonuna kadar 15 adet Özsüt mağazası açma hedefimiz var. İsim hakkı bedelimiz 2023 için 450 bin TL + KDV. Ciro hedefimiz şubelerin açılacakları yere ve birçok kritere göre değişiklik gösteriyor. Dolayısı ile hedefleri yatırım fizibilitesi sürecinde belirlemeyi tercih ediyoruz. Net bir ciro hedefi koymamakla beraber yatırımın üç yılda geri dönmesi hedefleniyor.

Bunu yaparken de çok dikkatli bir şekilde yatırımcı adayı profilini ve franchise’ı açacağı lokasyonu analiz ediyoruz. Emin olmadığımız lokasyona yatırımcı adayı ısrar etse dahi onay vermiyoruz.”

