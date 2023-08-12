Paylaşım ekonomisini globale taşıyacaklar

2025’te 335 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen paylaşım ekonomisi, Türkiye’de de hızla büyüyor. Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan araç paylaşımı, gıda atığı yönetimi, elbise kiralama, tekne paylaşımı, teknolojik cihaz kiralama gibi girişimler globale açılmaya hazırlanıyor.

Araç ve ulaşım paylaşımı için Uber ve konaklama ihtiyaçları için Airbnb gibi platformlar aracılığıyla yeni nesil iş modelleri oluşturan, bireylerin sahip oldukları ürün ve hizmetleri bir aracı üzerinden birbirleriyle paylaşarak hem ihtiyaçlarını karşılamalarına hem de gelir elde etmelerine yarayan paylaşım ekonomisi, son yılların en popüler kavramlarından biri oldu.

2025’te 335 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen paylaşım ekonomisi pazarının 2028’e kadar da her yıl yüzde 32 büyüyeceği öngörülüyor. Fazla kaynak kullanımının önüne geçmek çevresel etkiyi azaltırken, finansal fayda yaratmak adına paylaşım ekonomisi günden güne büyüyor.

Bu ekonomik model bireyler arasında kaynak paylaşımı olarak tanımlanıyor olsa da kurumlar da bu sistemin bir parçası haline geliyor. Bir kurumun üretimden kalan fazla malzemeleri, yan ürünleri başka bir kurumun üretim döngülerine ham madde olarak katılabiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.