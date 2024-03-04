PC pazarında yapay zeka dönüşümü

PC pazarında talebi yükseltmesi ve sektörü dönüştürmesi beklenen yapay zeka teknolojilerinin 2025’ten itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Dünyada bilgisayar pazarı geçen yıl yüzde 14 küçülerek 260 milyon adete düşerken, Türkiye pazarında ciddi bir büyüme sağlandı. Bilgisayar pazarı, 2023 yılında yıllık ve adet bazında masaüstü ve notebook dahil yüzde 30 büyüyerek 3 milyon adede ulaştı.

Bir yandan pandemi sonrası ortaya çıkan hibrit çalışma ortamı, artan mobilite ile gelen PC ihtiyacı, enflasyon ve kurda artış beklentisi ile diğer yandan da Türk tüketicisinin gaming PC’lere artan ilgisinin büyümenin ana bileşenleri olduğu ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.