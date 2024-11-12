Pegasus filosunu genişletecek

Pegasus Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ü, sonsuzluğu uğurlanışının 86’ncı yılında, dünyaya geldiği şehir olan Selanik’te anmak için bir basın gezisi düzenledi. Ekonomist Dergisi olarak davetli olduğumuz basın gezisinde, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında filoya katılan, kuyruğunda Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti ve imzasını taşıyan ‘Cumhuriyet’ uçağıyla yapılan özel seferle Selanik’e giden Pegasus yönetimi Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret ederek, Ata’ya özlem ve şükran duygularını dile getirdi. Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Selanik’te anmanın kendileri için manevi olarak çok değerli olduğunu söyledi.

Güliz Öztürk, 2024 yılına ilişkin genel bir değerlendirme yaparak 2025 hedefleri hakkında bilgiler verdi. Öztürk, “Zorlu küresel ortama rağmen başarılı bir finansal performansla dünyanın operasyonel açıdan en verimli ve en kârlı havayollarından biri olma iddiamızı sürdürüyoruz” dedi.

Pandemi öncesi rakamlar ikiye katlandı

Pegasus’un filosundaki 112 uçakla Türkiye dahil 53 ülkede 144 farklı noktaya sefer gerçekleştirdiğini belirten Öztürk, çift haneli büyümeye devam ettiklerini açıkladı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde taşıdıkları yolcu sayısının yüzde 18 artışla 28 milyona ulaştığını ifade eden Öztürk, doluluk oranının ise yüzde 88 olduğunu kaydetti. Pegasus’un yılın ilk yarısındaki toplam geliri 1,28 milyar Euro oldu. Bu rakam, pandemi öncesi son normal yıl olarak değerlendirilen 2019’a oranla yüzde 84 gibi çok önemli bir artışı ifade ediyor. Aynı dönemde uluslararası uçuşlardan sağlanan tarifeli yolcu geliri de 2019 baz yılına göre yüzde 87 oranında arttı.

Düşük maliyetli hava yolları kategorisinde yer alan Pegasus için verimliliğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Güliz Öztürk, “Pegasus olarak beklentilerimiz doğrultusunda büyüme sağlıyoruz, ancak en büyük gurur duyduğumuz nokta bunu çok verimli bir şekilde gerçekleştirmemiz. Operasyonel verimliliği koruyoruz ve sektörde daima en üst sıralarda yer alan bir FAVÖK performansı sergiliyoruz. 2024'ün ilk altı ayında FAVÖK tutarımız 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 55'lik artış gösterdi, FAVÖK marjımız ise yüzde 20,9 olarak gerçekleşti. Bu performans, zorlu bir ortamda operasyonel verimliliği artırma yönündeki dayanıklılığımızı ve devam eden çabalarımızı vurguluyor” dedi.

Pegasus Hava Yolları’nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğu uğurlanışının 86’ncı yılında, dünyaya geldiği şehir olan Selanik’te doğduğu evde anmak için düzenlediği basın gezisini Ekonomist Dergisi Editörü Burcu Tuvay takip etti.

2029 planları çalışılıyor

Pegasus CEO’su Güliz Öztürk’ün verdiği bilgiye göre, şirketin kapasite artışını devam ettirmek için 2029 sonrası planlar şimdiden hazırlanmaya başlandı. Pegasus, 2025-2029 yılları arasında filosuna 52 adet Airbus uçağı daha eklemeyi planlıyor. 2021 yılı sonunda 191 olan filonun ortalama koltuk sayısının 2029 yılı sonunda 228'e ulaşması hedefleniyor. Pegasus, gelecek dönemde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (MENA), Orta Asya’nın yanı sıra yurt içindeki uçuş ağını da genişletmeye devam edecek. Sabiha Gökçen Havalimanında yapılması planlanan yeni terminalin de şirket operasyonlarını genişletmek için büyük fırsatlar sağlayacağı öngörülüyor.