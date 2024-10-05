Pizza sektöründe girişim fırsatı

Eve serviste ilk üçe yerleşen pizza, özellikle genç nüfusun en sevdiği lezzetlerden biri. Maçlarda, özel günlerde, misafir ve aile buluşmalarında en sık tercih edilen yemeklerden biri olan pizza, sektör büyümesini sürdürüyor. 2024 başında 10 milyar TL civarı olan pizza pazarının 2024’ü 15 milyar TL ile tamamlaması bekleniyor.

Sektörde yerli oyuncuların ağırlığı da artıyor. Pizzabulls da bu markalar arasında yer alıyor. Pizzabulls’un kuruluş hikayesi kısaca şöyle: Antakya doğumlu olan Cavit Can Kırbeyi, İngiltere ve ABD’de okudu ve 12 yıl yurt dışında yaşadı. O dönemlerde pizzacılarda çalışarak hem mutfağı hem paket servisi öğrenen Kırbeyi, Türkiye’ye döndükten sonra pizza sektöründe çalışarak tecrübe kazandı.

2006 yılında ise kendisine ait pizza markasını kurdu. Küçük yaşta başlayan basketbol tutkusundan dolay Amerika NBA Basketbol Ligi’ni yakından takip eden Kırbeyi, o dönemlerde sevdiği takımdan esinlenerek yaratmak istediği markanın ismini Pizzabulls koydu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.