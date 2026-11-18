Sanayiden enerjiye, lojistikten inşaata kadar geniş bir alana hizmet veren personel yükseltici platform kiralama pazarı sekiz yılda dev bir ekosisteme dönüştü. Türkiye’de aktif platform sayısı yaklaşık 35 bine ulaşırken, bunun yaklaşık 30 bini kiralama filolarında bulunuyor. Son sekiz yılda yüzde 114 büyüyen platform kiralama sektörünün hacmi ise 2018’den bu yana yüzde 684 artarak 600 milyon TL’ye çıktı. Sektörün yeni hedefi, önümüzdeki beş yılda Türkiye’deki platform parkını 50 bin adede taşımak.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

İş sağlığı, güvenlik standartları ve operasyonel verimlilik algısı geliştikçe pazara yönelik talebin arttığını belirten Personel Yükseltici Platform Derneği (Platformder) Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, yerli üretimin gelişmesi, ihracat bağlantılarının güçlenmesi, teknik servis kapasitesinin artırılması ve nitelikli istihdam önemli fırsat alanları olduğunu söylüyor. Sektörün inşaat, sanayi, lojistik ve enerji başta olmak üzere birçok alanda yüksekte güvenli ve verimli çalışmaya katkı sağladığını belirten Günaydın, “Önümüzdeki dönemde kiralama modelinin yaygınlaşması, filoların büyümesi, projeye uygun ekipman seçimi ve mesleki eğitimin önem kazanması öne çıkan eğilimler olarak değerlendirilebilir” diyor.

Elektrikli ve hibrit platformlar, daha yüksek erişim sağlayan makineler, telematik ve IoT tabanlı filo yönetimi ile iş güvenliğini artıran teknolojiler sektörün yeni yatırım alanlarını oluşturuyor. Yerli üreticiler ise Avrupa ve ABD başta olmak üzere ihracat pazarlarında büyümeye odaklanıyor.

Kerem Bayrak / Els Lift

Üretimde hedef yurt dışı

2019 yılında ASKO Holding bünyesine katılan Els Lift sektörün önemli üretici şirketlerinden biri. Şirket, Sakarya’daki tesislerinde pek çok farklı platform modeli üretiyor. Günlük üretim kapasitesi tek vardiya üzerinden beş adet akülü makaslı platform makine olan şirket, aylık 100 makine üretimi yapabiliyor.

2026 yılı Els Lift açısından üretim kapasitesinin önündeki fiziksel sınırlarının kalktığı, ürün yelpazesinin büyüdüğü, global pazarlara girişlerde önemli iş birliklerinin ön plana çıktığı bir yıl olacak. Başta Avrupa olmak üzere ABD’ye ihracat yapan şirketin önemli pazarları arasında; İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya yer alıyor.

İhracatı stratejik büyüme alanlarından biri olarak konumlandırdıklarını söyleyen Els Lift Genel Müdürü Kerem Bayrak, “Önümüzdeki dönemde Türkiye’den çıkan güçlü ve güvenilir bir global erişim ekipmanları markası mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yeni ülke ve bayilik ağları oluşturarak ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz” diyor.

Şirketin orta vadede ise hedefi yeni geliştirdiği arazi tipi makaslı platformlar ve yüksek kapasiteli eklemli bomlu makinaları için kapasite artışına uygun montaj hatlarını devreye almak, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Bayrak, özellikle otomasyon, AR-GE, ürün geliştirme ve üretim verimliliğine yönelik yatırımlara öncelik vereceklerini vurguluyor.

Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı ve çevre ülkelerdeki büyüyen personel yükseltici platform ihtiyacının önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyleyen Bayrak, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve Türk üreticilerin uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin artırılmasının önümüzdeki dönem için önemli fırsatlar sunduğunu vurguluyor.

Kenan Aydın / Fatih Vinç

Yeni nesil araçlar geliyor

Kiralık personel yükseltici platformların önde gelen sağlayıcılarından biri olan Fatih Vinç de Türkiye genelindeki 10 şubesi ve geniş servis ağıyla sanayiden inşaata, lojistikten enerjiye birçok sektöre ülke çapında hizmet veriyor. Şirket için 2026, talebin canlı seyrettiği ve filo yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğü bir yıl oldu. Şirket, filosunu 2025 sonunda 2 bin 87 makineden 2 bin 514 makineye çıkararak yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştirdi. Sanayi bakım-onarım, inşaat, lojistik/depolama ve enerji yatırımlarından gelen platform talebinin bu büyümenin ana taşıyıcısı olduğunu söyleyen Fatih Vinç Genel Müdürü Kenan Aydın, “Önümüzdeki üç yıl hedefimiz filoyu yaklaşık 3 bin 700 makine seviyesine taşımak, yeni bölgelerde şubeleşmeyi sürdürmek ve çevreye duyarlı yeni nesil makinelerle park çeşitliliğimizi derinleştirmek” diyor.

Önümüzdeki iki yılda ağırlığı filo yenileme ve genişletmeye vereceklerini belirten Aydın, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen yeni nesil (elektrikli/hibrit) makineleri araç parkına katmayı devam edeceklerini vurguluyor. Diğer taraftan şirket, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinde yeni şubeler açmayı planlıyor.

Aydın, öne çıkacak trendleri ise şu şekilde sırlıyor: Elektrikli ve hibrit makinelerin yükselişi (emisyon ve kapalı alan avantajı), telematik ve IoT tabanlı filo takibi, dijital kiralama süreçleri, artan erişim yüksekliğine sahip makinelere talep ve güvenlik teknolojisinin her katmanda standart hâline gelmesi.

Bunların hepsinin altında ise tek bir belirleyici olarak verinin olduğunu söyleyen Aydın, “Daralan kâr marjları ve artan rekabet ortamında, veriye dayalı karar alma artık bir lüks değil, rekabette ayakta kalmanın temel koşulu. Filosunu, fiyatlamasını ve bakım süreçlerini veriyle yöneten firmaların önümüzdeki yıllarda öne geçeceğini düşünüyoruz” diye konuşuyor.

Evren Göymen / Rent Rise

Platform parkı büyüyecek

2003 yılında kurulan Rent Rise ise personel yükseltici platform kiralama hizmeti sunuyor. Yaklaşık 60 farklı platformdan oluşan ürün gamıyla Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki projelere de hizmet veren şirket; keşif, uygun platformun belirlenmesi ve uluslararası akredite kullanıcı eğitimi gibi hizmetler de sunuyor. 2026 yılında özellikle enerji, sağlık, savunma ve lojistik alanlarındaki kamu ve özel sektör yatırımlarının platform kiralama talebini desteklediğini söyleyen Rent Rise Kiralama Müdürü Evren Göymen, yıl sonunda filolarını yüzde 25 büyütmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Şirketin filo büyüklüğünün yıl sonunda bin 500 adedin üzerine çıkması bekleniyor. Orta vadede, 2029 sonuna kadar filoyu yüzde 40 daha büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Göymen, yurt dışında özellikle Türk şirketlerinin enerji sektöründeki projelerinin de kiralama talebine katkı sağladığını vurguluyor.

Türkiye’de personel yükseltici platform sayısının 20 binin üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini belirten Göymen, bu rakamın ülkenin nüfusu ve ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında önemli bir gelişme alanına işaret ettiğini söylüyor. İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin yaygınlaşması, firmaların ve operatörlerin farkındalığının artması ve platformların proje maliyetlerine daha fazla dahil edilmesinin sektördeki potansiyeli desteklediğini ifade ediyor. Göymen’e göre sektörün önündeki fırsatların başında platform kullanımının henüz düşük seviyede olması geliyor. Sektör oyuncularının yatırım zamanlamaları ve filo yatırımlarında arz-talep dengesinin gözetilmemesi risk oluşturuyor. Bu nedenle filo yatırımlarının pazarın ihtiyaçları doğrultusunda planlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Servis ve depolamada yeni hedefler

Personel yükseltici manlift platform makinelerinde entegre servis çözümleri ve depolama hizmetleri sunan Global Lift Makine de iş ortaklarının sahip olduğu ekipmanlara uygun ve maliyet avantajı sağlayan servis çözümleri geliştirmeye odaklanıyor. 2026’nın finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve ekonomik koşullar nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha temkinli bir dönem olduğunu söyleyen Global Lift Makina İş Geliştirme Müdürü Gökhan Gültekin, sektördeki temel risklerden birinin kira fiyatlarındaki değişkenlik ve hizmet kalitesinde standartlaşmanın yeterli olmaması olduğunu ifade ediyor. Gültekin, fiyat odaklı rekabetin hem ikinci el pazarını hem de iş güvenliği standartlarını olumsuz etkileyebildiğini belirtiyor.

Saruhan Günaydın / Platformder Başkanı

“Yeni fırsatlar doğacak”

“Personel yükseltici platformlar; inşaat, sanayi, lojistik ve enerji başta olmak üzere birçok alanda yüksekte güvenli ve verimli çalışmaya katkı sağlıyor. Orta vadeli sektör öngörülerine göre Türkiye’deki toplam platform sayısının önümüzdeki beş yıl içinde 50 bin adede ulaşması bekleniyor. Bu senaryoda büyük kiralama firmalarının her birinin 5-6 bin adetlik filolara ulaşabileceği değerlendiriliyor. Söz konusu büyümenin yerli üretim, teknik servis, bakım ve nitelikli istihdam açısından da yeni fırsatlar oluşturmasını bekliyoruz.”

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