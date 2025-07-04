ARA
DOLAR
39,83
0,03%
DOLAR
EURO
46,96
0,30%
EURO
GRAM ALTIN
4271,32
0,30%
GRAM ALTIN
BIST 100
10229,68
0,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Portföy yönetim şirketi olacak

Mundi, sermaye piyasası ürünlerini ve yatırım fırsatlarını KOBİ’lere açarak Türk fintech sektöründe dönüştürücü bir rol üstleniyor. Girişim, Speedinvest’ten aldığı 2,5 milyon dolarlık yatırımla portföy yönetim şirketi yetkisi kazanmayı planlıyor.

03 Temmuz 2025 | 14:00
Portföy yönetim şirketi olacak

Bir akıllı hazine yönetimi platformu olan Mundi, 2022 yılında, bireylerin ve şirketlerin hesaplarında atıl kalan paralarını avantajlı koşullarla bankalarda mevduat olarak nemalandırma ve sermaye piyasası ürünlerine otomatik şekilde yönlendirme fikriyle kuruldu. Bugün bu hizmetle kullanıcılarını aracı kurum partnerleri ile buluşturan girişim, çok yakında kendi portföy yönetim şirketi lisansını alarak doğrudan sunmayı hedefliyor.

Kullanıcıların paralarının verimli çalışıp çalışmadığını sürekli takip etmek zorunda kalmadığı bir yapı sunduklarını söyleyen Mundi Kurucu Ortağı Göksenin Akdeniz, “Portföy yönetim şirketi lisansımızı aldıktan sonra kısa vadede 10 milyar TL yönetilen büyüklük seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz sadece hacmi büyütmek değil, şirketlerin günlük finans kararlarında Mundi’yi aktif biçimde kullanmaları. Bu noktada portföy yönetimi süreçlerini doğrudan üstlenmemiz önemli bir kırılım olacak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL