“Redstone’u global pazarda da büyüteceğiz”

Redstone için Türkiye, Londra, Hong Kong, New York ve Dubai olmak üzere uzun vadede beş ayrı merkezden yönetilecek şekilde planlama yapıldı” diyor.

2021 yılında Evrim Kırmızıtaş tarafından kurulan Redstone, bugün Türkiye’de 85 şubesiyle gayrimenkul danışmanlığı sektörünün önemli oyuncularından biri. 2025 yılı sonunda Türkiye’de 150 ofis sayısına ulaşmayı hedefleyen şirket, yurt dışında da büyümesine hız vermeye hazırlanıyor. Londra, Polonya, Amerika, Kazakistan, İngiltere, Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs, Irak, Avusturya ve Dubai’de franchise ve master franchise olarak büyümeye devam eden marka, şimdilerde Kazakistan ile büyük bir şube atağına geçmeye hazırlanıyor. Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, “Globalde bin ofis şube hedefimiz var. Redstone; Türkiye, Londra, Hong Kong, New York ve Dubai olmak üzere uzun vadede beş ayrı merkezden yönetilecek şekilde planlaması yapıldı” diyor. Her bölgede, yerel dinamiklere uygun esnek modellerle ilerlediklerini belirten Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, yeni dönem hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.