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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

“Redstone’u global pazarda da büyüteceğiz”

2025 yılı sonunda Türkiye’de 150 ofise ulaşma hedefi koyan Redstone, yurt dışında büyüme hamlesine hazırlanıyor. Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, “Globalde bin ofis şube hedefimiz var.

07 Haziran 2025 | 19:40
“Redstone’u global pazarda da büyüteceğiz”

Redstone için Türkiye, Londra, Hong Kong, New York ve Dubai olmak üzere uzun vadede beş ayrı merkezden yönetilecek şekilde planlama yapıldı” diyor.

2021 yılında Evrim Kırmızıtaş tarafından kurulan Redstone, bugün Türkiye’de 85 şubesiyle gayrimenkul danışmanlığı sektörünün önemli oyuncularından biri. 2025 yılı sonunda Türkiye’de 150 ofis sayısına ulaşmayı hedefleyen şirket, yurt dışında da büyümesine hız vermeye hazırlanıyor. Londra, Polonya, Amerika, Kazakistan, İngiltere, Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs, Irak, Avusturya ve Dubai’de franchise ve master franchise olarak büyümeye devam eden marka, şimdilerde Kazakistan ile büyük bir şube atağına geçmeye hazırlanıyor. Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, “Globalde bin ofis şube hedefimiz var. Redstone; Türkiye, Londra, Hong Kong, New York ve Dubai olmak üzere uzun vadede beş ayrı merkezden yönetilecek şekilde planlaması yapıldı” diyor. Her bölgede, yerel dinamiklere uygun esnek modellerle ilerlediklerini belirten Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, yeni dönem hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
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Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
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