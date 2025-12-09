Reges, enerjisini üretimde de kullanacak

Enerji tedarik alanında hizmet veren Reges Elektrik, üretime de adım atıyor. Yaklaşık binin üzerinde ticari işletmeye elektrik tedariğinde hizmet veren Reges, iki RES projesi için çalışmaları hızlandırdı.

Bu yılı 4.5 milyar TL ciro ile kapatacaklarını ve elektrik tedarik tarafında portföy büyüklüğü olarak ilk 10 şirketten biri olduklarını belirten Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören, enerji sektöründe yeni bir yatırımın heyecanını yaşadıklarını söylüyor.

Bir süredir Hırvatistan, Bulgaristan gibi ülkelerde yenilenebilir enerji üretimine yatırım için çalışmalar yürüttüklerini belirten Öngören, tüketim potansiyeli nedeniyle Türkiye’de bu yatırımı yapmaya karar verdiklerini söylüyor. Eelktrik tedarik alanında ticari işletmelere sağlayıcı kurum olarak sektörde perakende taraftan üretim tarafına geçmek üzere çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Öngören 180 milyon Euro’luk RES yatırımı için lisans sürecinin devam ettiğini ifade ediyor. Kırşehir ve Yozgat’Ta biri 65 megavat, diğeri ise 60 megavatlık üretim kapasitesine sahip RES yatırımını 2026 yılında tamamlamayı planladıklarını söyleyen Öngören, kredi süreçlerinin tamamlandığını ve ilk etapta Alman menşeyli 20 rüzgar gülü kullanacaklarını söylüyor.

Toplamda 125 megavatlık üretim kapasitesini 400 megavata taşıyacaklarını dile getiren Öngören, “Şu an tedarikçi olarak binin üzerindeki işletmeye 150 megavatlık elektrik tedariği sağlıyoruz. Fakat bu yeni lisanslarla iki projemiz hayata geçtiğinde 400 megavatlık bir kapasiteye ulaşmak istiyoruz. Böylece 300 bin hanenin enerji ihtiyacını sağlayacak bir yatırımı tamamlamış olacağız. Kırşehir, Çorum, Yozgat bölgesi rüzgarlar açısından iyi bir alana sahip. Tedarikteki deneyimimizi üretimle güçlendirmek istiyoruz” diye konuşuyor.

Hedefte yurtdışı var

Önümüzdeki yıl planlanan bu iki santral devreye girince burada üretilen enerjiyle yurtdışında iş birliği yapmak istediklerini de belirten Cansu Ünal Öngören, enerji ithalatçısı Türkiye’den elektrik ihraç etme fikrini şu sözlerle anlatıyor: “Enerji piyasası ciddi regülasyonlarla yönetiliyor. Türkiye büyük bir enerji ithalatçısı olmakla birlikte belli zamanlarda yenilenebilir alanda üretilen enerjinin tüketiminde sıkıntılar olabiliyor. Mesela bayramlar gibi özel günlerde sanayide üretimin ara vermesi elektrik tüketiminin de düşmesine neden oluyor. Fakat yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretmeye devam ediyor. Burada üretilen elektriğin depolanması da mümkün olmadığı için enerji kaybı yaşanıyor. Bu noktada bayram gibi üretimin yavaşladığı günlerde üretilen enerji fazlasını ihraca etmek ülkemiz için de büyük bir katkı olacaktır” diyor.

Bu noktada Yunanistan veya Balkan ülkelerinden hat bedelini ödeyerek burada üretilen elektriğin oralarda satılabileceğini anlatan Öngören, Polonya’nın da iyi bir satış kanalı olabileceğini ifade ediyor.



Kadınlar için enerji okulu

Enerji sektöründe kadın istihdamının artırılarak kadınların güçlenmesi amacıyla eğitim projesine de imza attıklarını kaydeden Cansu Ünal Öngören, Kadınlar için Enerji Okulu’nda 32 kadının, altı hafta boyunca elektrik enerjisi piyasası özelinde eğitim aldıklarını anlatıyor.

Eğitim sonunda kadınların sertifika almaya hak kazandıklarını kaydeden Öngören, “6 haftalık eğitim sürecinde AB Yeşil Mutabakatı, Türkiye’de elektrik piyasasına genel bakış, elektrik piyasası fiyatlandırma mekanizmaları ve elektrik piyasasında tarifeler ile YEKA, YEKDEM, YEK-G konuları ele alındı. Sektöre yönetici yetiştirecek bir projeye imza atmış olmaktan mutluyuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın değerli iş birliği ve Kültür Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu programla, kadınların özellikle teknik alanlarda ve enerji sektöründe hak ettikleri yeri almaları için somut bir adım attık” diyor.