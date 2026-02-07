FED faiz toplantısı ne zaman? Gözler 2. FED toplantısına çevrildi

Küresel ekonomi yönetimi ve yatırımcılar için 2026 yılı, Fed’in "ince ayar" dönemine sahne oluyor. Ocak ayı toplantısında faizleri %3,50 - %3,75 aralığında sabit tutan banka, Mart ayı için sinyallerini ekonomik verilere (enflasyon ve istihdam) endekslemiş durumda.
Fed Mart 2026 Kritik Takvimi
Yılın ikinci büyük kararı için tarihler ve saatler netleşti:
Toplantı Tarihleri: 17 – 18 Mart 2026
Karar Açıklaması: 18 Mart 2026 Çarşamba, TSİ 21.00
Powell'ın Mesajları: Karardan yaklaşık 30 dakika sonra (TSİ 21.30) Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomideki "soğuma" veya "ısınma" emarelerini değerlendirecek.
Ocak 2026 Toplantısının Özeti
Yılın ilk toplantısında Fed, piyasaların beklentisine paralel hareket etti:
Karar: Faiz aralığı %3,50 - %3,75 seviyesinde korundu.
Oylama Detayı: Karar 2’ye karşı 10 oyla alındı. Bu küçük fikir ayrılığı, banka üyeleri arasında faiz indirimlerinin hızı konusunda tartışmaların başladığını gösteriyor.
Strateji: Banka, geçen yılın son çeyreğindeki toplam 75 baz puanlık indirimlerin ardından bir süre "mola" verme ve verileri izleme kararı aldı.
Mevcut Ekonomik Veriler ve Beklentiler
Piyasaların Mart ayı için "sabit tutma" beklentisi %77 seviyesinde seyrederken, son gelen veriler bu oranı etkileyebilir:
Enflasyon: Aralık 2025 enflasyonu %2,7 olarak gerçekleşerek %2 hedefine yaklaşmaya devam etti. Ocak ayı enflasyon verisi ise 13 Şubat 2026'da açıklanacak.
İstihdam: Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam verisi, hükümetin yaşadığı kısa süreli kapanma (shutdown) nedeniyle gecikmeli olarak açıklanacak olsa da beklenti 71 bin artış yönünde. Bu, istihdam piyasasında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.
Yapay Zeka Faktörü: Analistler, yapay zekanın iş gücü verimliliğini artırması ve bazı sektörlerde işe alımları yavaşlatmasının Fed’in elini faiz indirimi konusunda güçlendirebileceğini savunuyor.