FED faiz toplantısı ne zaman? Gözler 2. FED toplantısına çevrildi

Mevcut Ekonomik Veriler ve Beklentiler

Piyasaların Mart ayı için "sabit tutma" beklentisi %77 seviyesinde seyrederken, son gelen veriler bu oranı etkileyebilir:

Enflasyon: Aralık 2025 enflasyonu %2,7 olarak gerçekleşerek %2 hedefine yaklaşmaya devam etti. Ocak ayı enflasyon verisi ise 13 Şubat 2026'da açıklanacak.

İstihdam: Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam verisi, hükümetin yaşadığı kısa süreli kapanma (shutdown) nedeniyle gecikmeli olarak açıklanacak olsa da beklenti 71 bin artış yönünde. Bu, istihdam piyasasında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Yapay Zeka Faktörü: Analistler, yapay zekanın iş gücü verimliliğini artırması ve bazı sektörlerde işe alımları yavaşlatmasının Fed’in elini faiz indirimi konusunda güçlendirebileceğini savunuyor.