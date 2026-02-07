TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı? Yalova TOKİ kura sonuçları sorgulama

Hak Sahiplerini (Asil) Bekleyen Adımlar

Asil listede yer alan vatandaşlar için bundan sonraki süreç "Sözleşme" ve "Ödeme" odaklı olacak:

Sözleşme Tarihleri: TOKİ tarafından ilan edilecek olan takvime göre ilgili banka şubesine davet edileceksiniz.

Ödeme Planı: Sözleşme aşamasında peşinat yatırılacak ve taksit ödemeleri için şartlar netleşecek.

Yedeklerin Durumu: Asil listedeki hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan veya şartları taşımadığı anlaşılanların yerine, yedek listedeki adaylar sırasıyla çağrılacak.