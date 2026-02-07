TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı? Yalova TOKİ kura sonuçları sorgulama

Yalova'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. Yalova merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 1.805 konut için kura çekimi bugün noter huzurunda yapıldı.
Bugün Yalova için oldukça heyecanlı bir gündü. Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayan kura çekimiyle, binlerce ailenin ev hayali gerçeğe dönüştü. 7 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Yalova’nın dört bir yanında (Merkez, Altınova, Tavşanlı, Armutlu, Çiftlikköy ve Termal) inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Sonuç Sorgulama ve İsim Listesi
Çekiliş sona erdi ve veriler sisteme işlendi. Durumunuzu şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranına girerek T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek olup olmadığınızı görebilirsiniz.
Resmi Liste: TOKİ’nin internet sitesinde yayınlanacak olan PDF listeleriyle tüm ilçelerdeki asil ve yedek isimleri inceleyebilirsiniz.
Başvuru Ücreti İadesi (Çıkmayanlar İçin)
Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için süreç otomatik işleyecek:
İade Süresi: 12 Şubat 2026 (5 iş günü sonrası) itibarıyla iadeler başlayacak.
Nereden Alınır? Başvuru yaptığınız bankanın (Ziraat veya Halk Bankası) ATM ve şubelerinden başvuru bedelinizi geri alabilirsiniz.
Hak Sahiplerini (Asil) Bekleyen Adımlar
Asil listede yer alan vatandaşlar için bundan sonraki süreç "Sözleşme" ve "Ödeme" odaklı olacak:
Sözleşme Tarihleri: TOKİ tarafından ilan edilecek olan takvime göre ilgili banka şubesine davet edileceksiniz.
Ödeme Planı: Sözleşme aşamasında peşinat yatırılacak ve taksit ödemeleri için şartlar netleşecek.
Yedeklerin Durumu: Asil listedeki hak sahiplerinden sözleşme imzalamayan veya şartları taşımadığı anlaşılanların yerine, yedek listedeki adaylar sırasıyla çağrılacak.