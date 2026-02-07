ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırıkkale kurası isim listesi

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırıkkale kurası isim listesi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırıkkale genelindeki 1.736 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi. Peki TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırıkkale kurası isim listesi


Son Güncellenme:
TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırıkkale kurası isim listesi

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen Kırıkkale genelinde yapılacak olan 1.736 sosyal konutun hak sahipleri,7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bugün) belli oldu. 

Kırıkkale’de ev hayali kuran 9 bini aşkın vatandaş için beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 1.736 konut için kura çekimi, 7 Şubat 2026 (Bugün) tarihinde Nurcami Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Başvuru Sayıları ve Kontenjan Dağılımı

Kırıkkale genelinde en yoğun ilgi beklenen yer, 1.100 konut kontenjanıyla Yahşihan ilçesi oldu. İşte ilçe bazlı veriler:

İlçe / BeldeKonut SayısıBaşvuru SayısıDurum
Yahşihan1.1007.111Kura Çekildi
Hacılar (Belde)94164Kura Çekildi
Bahşılı53450Kura Çekildi
Balışeyh60234Kura Çekildi
Delice106369Kura Çekildi
Keskin100411Kura Çekildi
Karakeçili94140Kura Çekildi
Çerikli (Belde)6699Kura Çekildi
Çelebi6335Kurasız Hak Sahibi

Kırıkkale TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler dijital platformlara yansıtıldı:

e-Devlet: TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranızla asil mi yoksa yedek mi olduğunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Kırıkkale iline ait PDF isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Hak Sahipleri ve Elenenler İçin Süreç

İsmi Çıkanlar (Asil): TOKİ'nin ilan edeceği takvime göre peşinat ödemesi ve sözleşme imzalama süreci başlayacak. Sözleşmeler genellikle Halk Bankası veya Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.

İsmi Çıkmayanlar: Başvuru sırasında yatırılan 5000 TL'lik ücretler, 12 Şubat 2026 tarihinden itibaren banka şubelerinden veya ATM'lerden iade alınabilecektir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL