TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırıkkale kurası isim listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen Kırıkkale genelinde yapılacak olan 1.736 sosyal konutun hak sahipleri,7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bugün) belli oldu.
Kırıkkale’de ev hayali kuran 9 bini aşkın vatandaş için beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 1.736 konut için kura çekimi, 7 Şubat 2026 (Bugün) tarihinde Nurcami Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Başvuru Sayıları ve Kontenjan Dağılımı
Kırıkkale genelinde en yoğun ilgi beklenen yer, 1.100 konut kontenjanıyla Yahşihan ilçesi oldu. İşte ilçe bazlı veriler:
|İlçe / Belde
|Konut Sayısı
|Başvuru Sayısı
|Durum
|Yahşihan
|1.100
|7.111
|Kura Çekildi
|Hacılar (Belde)
|94
|164
|Kura Çekildi
|Bahşılı
|53
|450
|Kura Çekildi
|Balışeyh
|60
|234
|Kura Çekildi
|Delice
|106
|369
|Kura Çekildi
|Keskin
|100
|411
|Kura Çekildi
|Karakeçili
|94
|140
|Kura Çekildi
|Çerikli (Belde)
|66
|99
|Kura Çekildi
|Çelebi
|63
|35
|Kurasız Hak Sahibi
Kırıkkale TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama
Çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler dijital platformlara yansıtıldı:
e-Devlet: TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama ekranından T.C. kimlik numaranızla asil mi yoksa yedek mi olduğunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Kırıkkale iline ait PDF isim listelerine ulaşabilirsiniz.
Hak Sahipleri ve Elenenler İçin Süreç
İsmi Çıkanlar (Asil): TOKİ'nin ilan edeceği takvime göre peşinat ödemesi ve sözleşme imzalama süreci başlayacak. Sözleşmeler genellikle Halk Bankası veya Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.
İsmi Çıkmayanlar: Başvuru sırasında yatırılan 5000 TL'lik ücretler, 12 Şubat 2026 tarihinden itibaren banka şubelerinden veya ATM'lerden iade alınabilecektir.