TOKİ'den dev konut hamlesi: 25 ilde 120 ay vadeyle satış imkanı

TOKİ’nin 46 ilde satışa sunacağı 466 gayrimenkul (87 konut ve 379 iş yeri) için müzayede süreci netleşti. 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan bu dev açık artırma, özellikle düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için kritik bir fırsat sunuyor.

İşte müzayede takvimi, şartlar ve ödeme detaylarına dair tam rehber: