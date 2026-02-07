TOKİ'den dev konut hamlesi: 25 ilde 120 ay vadeyle satış imkanı

TOKİ’nin 46 ilde satışa sunacağı 466 gayrimenkul (87 konut ve 379 iş yeri) için müzayede süreci netleşti. 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan bu dev açık artırma, özellikle düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için kritik bir fırsat sunuyor.
İşte müzayede takvimi, şartlar ve ödeme detaylarına dair tam rehber:
Müzayede Takvimi ve Katılım
Tarihler: 17 Şubat Salı (Lot 1-228) ve 18 Şubat Çarşamba 2026 (Lot 229-460)
Saat: 10:30
Konum: Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası.
Online Katılım: emlakmuzayede.com.tr üzerinden teklif verilebilecek.
Konut Satışı Yapılacak 25 İl ve Ödeme Planı
Aşağıdaki 25 ilde yer alan 87 konut, %25 peşin ve 120 ay vade imkanıyla satılacak:
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli.
İş Yerleri İçin: Afyonkarahisar’dan Zonguldak’a uzanan 33 ilde; %10 peşin 96-120 ay veya %30 peşin 60 ay vade seçenekleri mevcut.
Başvuru Koşulları ve "Kırmızı Çizgiler"
TOKİ, bu satışlarda spekülasyonu önlemek adına bazı katı kurallar getirdi:
İkamet Şartı: Konut alacak kişilerin, projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.
Devir Yasağı: Konutlar anahtar teslim tarihinden itibaren 1 yıl boyunca üçüncü kişilere devredilemeyecek veya satılamayacak.
Teminat Bedelleri: Taşınmazın muhammen (başlangıç) bedeline göre bankaya yatırılması gereken tutarlar:
2.5 milyon TL altı: 100.000 TL
2.5 - 4 milyon TL arası: 200.000 TL
4 - 7 milyon TL arası: 300.000 TL
10 milyon TL ve üzeri: 1.000.000 TL
İnternet Katılımcıları İçin Kritik Uyarılar
İnternet üzerinden başvuracak adayların şu adımlara dikkat etmesi zorunludur:
Islak İmza: Şartname mavi kalemle, el yazısıyla doldurulmalı ve her sayfa imzalanmalıdır.
Dekont Açıklaması: Teminat başka bir hesaptan yatırılıyorsa açıklama kısmına mutlaka "Katılımcı Adı-Soyadı" yazılmalıdır.
Tek Dosya Kuralı: Tüm belgeler (şartname, dekont, kimlik fotokopisi) taratılarak tek bir dosya halinde sisteme yüklenmelidir.