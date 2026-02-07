BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? BİLSEM ön değerlendirme ne zaman bitiyor?

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınav gününde yaşanacak ufak gecikmelerin telafisi olsa da belirli sınırlar korunuyor:

Hazır Bulunma: Resim ve müzik alanı öğrencileri randevularından 30 dakika önce, zihinsel yetenek alanı öğrencileri ise tam saatinde merkezde olmalıdır.

Geç Kalma Sınırı: Randevu saatinden itibaren en fazla 15 dakikaya kadar olan gecikmeler kabul edilecek; bu süreyi aşan öğrenciler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.