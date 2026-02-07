ARA
  BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? BİLSEM ön değerlendirme ne zaman bitiyor?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? BİLSEM ön değerlendirme ne zaman bitiyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda devam ediyor. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? BİLSEM ön değerlendirme ne zaman bitiyor?


BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? BİLSEM ön değerlendirme ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2025-2026 BİLSEM tanılama süreci, öğrencilerin yeteneklerini dijital ve bireysel ortamlarda kanıtladığı kritik bir dönemece girdi. 15 Aralık’ta başlayan tablet üzerindeki ön değerlendirme sınavları hız kesmeden devam ederken, veliler ve öğrencilerin heyecanla beklediği takvim netleşmiş durumda.

Kritik Tarihler ve Sonuç İlanı

Ön Değerlendirme Süreci: 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında devam edecek.

Sonuçların Açıklanması: Ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu ilanla birlikte, Bakanlıkça belirlenen baraj puanını geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanacak.

Bireysel Değerlendirme Uygulama Merkezleri

İkinci aşama olan bireysel yetenek sınavları, öğrencinin aday gösterildiği alana göre farklı merkezlerde yapılacak:

Genel Zihinsel Yetenek: Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM).

Resim ve Müzik Yeteneği: Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM).

Not: Fiziki koşulların yetersiz olduğu durumlarda, il tanılama komisyonu kararıyla MEB'e bağlı diğer uygun kurumlarda da sınav yapılabilecek.

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınav gününde yaşanacak ufak gecikmelerin telafisi olsa da belirli sınırlar korunuyor:

Hazır Bulunma: Resim ve müzik alanı öğrencileri randevularından 30 dakika önce, zihinsel yetenek alanı öğrencileri ise tam saatinde merkezde olmalıdır.

Geç Kalma Sınırı: Randevu saatinden itibaren en fazla 15 dakikaya kadar olan gecikmeler kabul edilecek; bu süreyi aşan öğrenciler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
