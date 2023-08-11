Rusya’dan Türkiye’ye yatırımlar hızlandı... Öne çıkan iki sektör

Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat 2022’de başlamasının ardından Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna ile imzalanan tahıl koridoru açılımında gözler yeni bir anlaşmaya çevrilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta telefon görüşmesi gerçekleştirmesi ve Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kalındığının açıklanması, tahıl koridoru anlaşmasının devamı konusunda umutları artırdı.

Buğday fiyatlarında anlaşmanın bitişiyle yaşanan fiyat yükselişinin bugünlerde koridorun olduğu zamanki rakamlara çekilmesi de bu beklentinin güçlendiğini gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.