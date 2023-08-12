Sağlıklı atıştırmalık pazarında büyüyecek

Dünyanın en büyük bebek maması üreticilerinden biri olan Alman Hipp, Türkiye’de yeni ürün gruplarıyla büyüyecek.

Özellikle bebeklere ve çocuklara yönelik sağlıklı atıştırmalık ürünleriyle öne çıkmaya hazırlanan şirket, Türkiye’de yüzde 15’lik büyüme hedefliyor.

Yaklaşık 1 milyar Euro’luk cirosuyla dünyanın en büyük bebek maması üreticilerinden biri olan Alman Hipp, pazarda organik ürünleriyle farklılaşıyor.

Hipp’in üçüncü kuşak temsilcilerinden Stefan Hipp, organik tarımın öncü isimlerinden biri.

Polonya Gdanks’a bağlı Podagi’de 38 bin dönümlük bir arazide organik tarım yapan Hipp, 23 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye’yi merkez pazarlarından biri olarak görüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.