Şampiyon fon yöneticilerinden 2026 stratejileri

GÖZDE YENİOVA SAYLAK [email protected]

CEREN ORAL BALABAN [email protected]

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, 2025 yılında da finansal varlıklarını enflasyona karşı koruma hedefiyle hareket etmeyi sürdürdü. Bu noktada hem menkul kıymet yatırım fonları hem de BES fonları; yatırımcıların farklılaşan ihtiyaçlarına, beklentilerine ve risk profillerine uygun, yenilikçi, dinamik ve çeşitlendirilmiş yapılarıyla yine yüksek getiriler elde etti ve yatırım evrenini derinleştirerek en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer aldı. Biz de 2025’te kendi alanında getiri şampiyonu olan fonların yöneticileriyle bir araya geldik. Şampiyon fon yöneticilerine, yönetimini üstlendikleri fonun 2025’te elde ettiği başarının altındaki ana etkenleri ve fonların yatırım stratejilerini sorduk. 2025’te fon yönetimleriyle öne çıkan başarılı isimlerinden, 2026’da piyasaya ve yönettikleri fonlara dair öngörülerini ve yatırımcılara önerilerini de aldık.

2025, hem global hem de yerel varlıklar açısından öngörülemeyen birçok gelişmenin yaşandığı, oldukça hareketli bir yıl olarak geride kaldı. 2026 da piyasalara yön verecek birçok farklı konu başlığının ve dinamiğin bir arada bulunduğu bir yıl olmaya aday görünüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.