sahibinden.com, futbol ve voleybol milli takımlarının ardından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne verdiği ana sponsorluk desteğini genişleterek Türkiye Basketbol Milli Takımları’nın da ana sponsoru oldu.

"Sporun birleştirici gücüne inanıyor, fırsat eşitliğini destekleyen kapsayıcı bir modelle ilerliyoruz"

Türk sporuna sağladıkları desteği sürdürdüklerini belirten sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Sporun birleştirici gücüne inanıyor, fırsat eşitliğini destekleyen kapsayıcı bir modelle ilerliyoruz. 60 milyondan fazla kullanıcıyı aynı çatı altında buluşturan Türkiye’nin sahibinden.com’u olarak milli sporcularımızın yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin basketbolun ülkemizdeki erişimini artıracağına ve yeni başarı hikâyelerine ilham vereceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

sahibinden.com ile kurdukları bu iş birliğinin, Türk basketbolunun gelişim yolculuğuna katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, “sahibinden.com’un, Milli Takımlarımızın Ana Sponsoru olarak aramıza katılması, Türk basketboluna duyulan güvenin önemli bir göstergesidir” dedi.