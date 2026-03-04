ARA
  Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini güncelledi: Oyuncak ve boya kalemleri de var

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini güncelledi: Oyuncak ve boya kalemleri de var

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyabilecek ürünleri duyurduğu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni güncelleyerek listeye yeni ürünler ekledi. Listede, özellikle çocuklar için tehlike oluşturabilecek pelüş oyuncaklar ve boyama kalemleri de yer aldı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini güncelledi: Oyuncak ve boya kalemleri de var

Ticaret Bakanlığı, kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilecek ürünleri listelediği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni ürünler ekledi. Bu ürünler arasında özellikle çocukların sağlığını tehlikeye atabilecek pelüş oyuncaklar ve boyama kalemleri gibi ürünler de yer alıyor.

İşte listeye eklenen yeni ürünler...

1 Peluş anhtarlıkta boğulma riski

Peluş anhtarlıkta boğulma riski

Bakanlık tarafından bugün güncellenen listeye pelüş anahtarlık eklendi. M-B İç Ve Dış Ticaret Musa Kara firmasına ait mavi ayıcık pelüş anahtarlıkta boğulma ve kimyasal riski tespit edildi. Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

2 Boya kaleminde kimyasal riski tespit edildi

Boya kaleminde kimyasal riski tespit edildi

19 Şubat 2026 tarihinde yapılan güncellemeyle de listeye boya kalemi dahildi. Tuğba İç Ve Dış Ticaret-Mehmet Kalınkara firmasına ait Tgb Marka 12'Li kuru boyada kimyasal ve sağlık (diğer) riski tespit edildiği için piyasadan toplatılmasına karar verildi.

3 Ahşap masada yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle piyasadan toplatılacak

Ahşap masada yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle piyasadan toplatılacak

Aynı tarihte yapılan güncellemeyle listeye Tayga Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait Tayga marka ahşap masa eklendi. Ürünün yaralanmalara neden olacağı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklanacak ve toplatılacak.

4 Piyasaya arzı yasaklandı

Piyasaya arzı yasaklandı

Tayga Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait Tayga marka camlı çiçekli masanın yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve ürünün toplatılmasına karar verildi.
