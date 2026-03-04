ARA
  • Sosyal medyada 'Türkiye BAE’yi hedef alacak' iddiası: DMM’den açıklama geldi

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan “Türkiye’nin, BAE’nin İran’a saldırması halinde ülkedeki tüm noktaların Türkiye için meşru hedef sayılacağı” yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında iddia edilen "Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama bulunmadığının altı çizildi.

"Kamuoyunun yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur"

Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutumu savunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil; diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır.

Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."

