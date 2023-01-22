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Şampiyon fonculardan yatırım stratejileri

2022’de getiri şampiyonu olan fonların yöneticilerine fonların başarısının altında yatan ana faktörleri, hem piyasaya hem de yönettikleri fonlara dair önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini ve yatırımcılara önerilerini sorduk.

22 Ocak 2023
Şampiyon fonculardan yatırım stratejileri

Türkiye’deki negatif reel faiz ortamı nedeniyle 2022’de hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların temel hedefi, finansal varlıklarını enflasyona karşı korumak oldu. 

Bu ortamda fonlar, yine yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer aldı. Tasarrufu artırmak isteyen ekonomi yönetiminin yatırım fonlarına ve BES’e ayrı önem vermesi de fonlara ilgiyi artıran bir diğer unsur oldu. 

Bu kapsamda hem yatırım hem de emeklilik fonları, 2021’in ardından 2022’de de yatırımcılarına kazandırmayı başardı. 

Biz de 2022’de getiri şampiyonu olan fonların yöneticilerine fonların başarısının altında yatan ana faktörleri, hem piyasaya hem de yönettikleri fonlara dair önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini ve yatırımcılara önerilerini sorduk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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