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Sanayide pandemi sonrası ilk daralma

Sanayi üretimi 2022 yılının genelinde dalgalı bir seyir izlerken, kasımda aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1,3 daralma yaşandı.

23 Ocak 2023
Sanayide pandemi sonrası ilk daralma

Sanayi üretimi 2022 yılının genelinde dalgalı bir seyir izlerken, kasımda aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1,3 daralma yaşandı. Arındırılmamış verilere göre ise üretim yıllık bazda yüzde 1,2 oranında düştü. 

Böylelikle sanayi üretiminin pandemi kapanmalarından beri ilk kez yıllık bazda daralmış oldu. 

Sanayi üretimindeki ivme kaybında küresel arz sorunları ve resesyon endişeleri etkili oldu. Bu olumsuz etki yaz aylarından beri devam ediyor.

GENEL BİR ZAYIFLAMA

Temmuzda beklentilerin oldukça altında yüzde 2,5 yıllık artış gösteren endeks, ağustos ayında yine beklentilerin altında yüzde 1,1 büyümüştü. Eylül ayında yüzde 0,5 artan endeks, ekim ayında yüzde 2,5 büyümüştü. 

Bu arada ekim verisi yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 3,2 seviyesine revize edildi. Endeksin alt kalemlerine baktığımızda yıllık bazda; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı. 

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı. 

Bu arada yüksek teknolojili mal grupları aylık bazda yüzde 13, yıllık bazda yüzde 49,7 büyüdü. Belli sektörlerde artış oranı olsa da genele bakıldığında sanayi üretiminde bir zayıflama olduğu görülüyor. 

Bu zayıflama eğiliminin önümüzdeki aylarda da sürmesi şaşırtıcı olmayacak. Zira Avrupa ülkelerinde Rusya kaynaklı enerji krizi ekonomileri olumsuz etkiliyor. Bu durum Türkiye'deki ihracatçı sektörleri de zor durumda bırakıyor.


 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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