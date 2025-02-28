Santorini’deki deprem fırtınası turizmi nasıl etkileyecek?

Ege Denizi’ndeki komşumuz Yunanistan’ın Santori Adası’nda yaşanan deprem fırtınası ile bugüne kadar 10 binden fazla deprem kaydedilirken bu durumun ne kadar süreceği bilinmiyor. Üstelik uzmanlar bölgedeki yanardağın yeniden aktive olma ihtimalini de dillendiriyorlar. Bölge halkında tedirginlik yaratan bu durumun yaklaşan turizm sezonu nedeniyle Türkiye ve Yunanistan’ın turizmine nasıl etki edeceği sorularını akıllara getiriyor.

Bölgeye yakınlığı ile bilinen Datça, Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi turizm bölgelerinde yıl boyunca yerli-yabancı 10 milyon civarında turist ağırlanıyor. Bununla birlikte kruvaziyer gemileri de bu rota üzerinden Ege ve Akdeniz’de geziniyorlar. Kruvaziyer turizm bölgedeki savaşlara rağmen 2024’ün ilk 9 ayında geçen yıla oranla yüzde 34 büyüme kaydetti.

Değerli TL nedeniyle Uzak Doğu ve Arap Körfezi rekabet yaratırken 2025’te ülkemize 1.800 gemi ile 2,3 milyon kruvaziyer turist gelmesi bekleniyor. Mart ayından itibaren İstanbul kalkışlı kurvaziyer gemileri de seferlerine başlıyor. Yunanistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 2,5'ini sağlayan Santorini’de yıllık tahmini olarak 5,9 milyar Euro turizm geliri elde ediliyor.

Costa Cruises Türkiye Direktörü Ercan Abitağaoğlu, kruvaziyer turizmde Santorini’deki deprem fırtınaları nedeniyle herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını söyledi.

GEMİ ŞİRKETLERİ VE KAPTANLAR RİSK ALMAZ

Gemilerin doğal afetlerde seferlerini iptal etmediğini rota değişikliğine gittiğini belirten Abitağaoğlu, “Avrupalı turistler gemi şirketlerinin ve gemi kaptanlarının bu gibi doğal afetlerde risk almadan gerekli tedbirleri alacağını bildiklerinden herhangi bir iptal söz konusu değil. Ancak Türk turistler gemi şirketlerinin bu hassasiyetini yeterince bilmediğinden endişe ortaya çıkabiliyor. Santorini’deki depremler son bulana kadar hiçbir gemi Santorini’ye uğramayacak diğer Yunan adalarında gezinmeye devam edecek” dedi.

Gemilerin denizde dolanmaları nedeniyle depremden ve 3 metrelere kadar ulaşan dalgalardan etkilenmediklerine işaret eden Abitağaoğlu, kruvaziyer turizmin bu yılki hedeflerinde bir sapma beklemediklerini de vurguladı.

Abitağaoğlu, Sicilya’daki Etna Yanardağı’ndan da lav akmasına karşın bölgenin hala tahliye edilmediğini de belirtti.

OTEL REZERVASYONLARINDA DA İPTAL YOK

Datça, Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi turizm bölgelerinde yaklaşan yaz sezonuna yönelik çalışmalar da hız kazanmış durumda. Bu bölgelerde de deprem fırtınası ile olası tsunami ya da yanar dağ patlamasına yönelik kriz senaryoları turizmi şu anda negatif yönde etkilemedi.

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Marmaris ve Kuşadası’ndaki otellerine yönelik erken rezervasyonlarda Santorini’deki depremler nedeniyle herhangi bir rezervasyon iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bezaroğlu, “Santorini’deki deprem fırtınası ve yanardağ hareketliliği Marmaris ve Kuşadası otellerimizde herhangi bir rezervasyon iptaline neden olmadı hatta geçen yıla göre iki katı bir rezervasyon artışı gözlemliyoruz” dedi.

Yaşanan yangın felaketinin turist eğilimlerine yansımasını sorduğumuz Bezaroğlu, Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi sonrasında turistlerin markalı otellere yöneldiğini vurguladı.