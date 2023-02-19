Sapanca, turizmde dünya ligine çıkıyor

İstanbul'a yakınlığıyla ulusal turizm yatırımlarının merkezi haline gelen Sapanca, Kempinski'nin bölgeye gelişi ile dünya ligine taşınacak. Önümüzdeki dönemde uluslararası zincirlerin bölgeyi keşfetmesi ve yatırımların artması bekleniyor.

05-18 Şubat 2023 tarihli sayıdan

Türkiye'nin son yıllarda popülerliğini artıran turizm bölgelerinden biri de Sapanca ve Kartepe bölgesi. Kış turizminden futbol ve basketbol kamplarına, düğünden iş toplantılarına ve günübirlikçilere kadar geniş bir yelpazede turist profiline sahip olan bölge, dört mevsim popülerliğini koruyor. İstanbul'a yakınlık avantajını kullanan bölge, yemyeşil doğasıyla öne çıkıyor.

NG Hotels ve The Green Park Hotels'in yatırımları ile gelişim gösteren bölge, Elite World Hotels ve Dedeman Hotels'in bölgede tesis açmasıyla daha da hareketlendi. Bu arada bölgenin potansiyeleni daha da artıracak bir gelişme yaşandı.

Kempinski ve Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden Nef, geçtiğimiz aylarda Bodrum ve Sapanca'daki yeni projelerinin yönetimi için sözleşme imzaladı. Nef'in bölgede hayata geçireceği otel projesini Kempinski'nin işleteceğini duyurmasıyla birlikte bölge, turizmde uluslararası lige çıkmış oldu.

130 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Dünyanın en köklü lüks otelcilik markası Kempinski'nin gittiği yerlerin dünya otelcilik haritasına girdiğine dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Kempinski'nin Sapanca'da otel işletme anlaşması imzalamasıyla Sapanca'nın dünya lüks haritasına girmeyi başardığını da vurguladı.

Timur, "Önümüzdeki dönemde bölgede diğer uluslararası zincirleri görmek hiç de şaşırtıcı olmaz" diye konuşuyor. 130 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek olan Kempinski Hotel & Residences Sapanca, İstanbul'a 140 kilometre uzaklıktaki Sapanca Gölü'nün yeşiliyle lüks yaşamı buluşturacak. 200 otel odası ve suitin yanı sıra 90 villa ve 138 konak dairenin bulunacağı proje 2026'da kapılarını açacak.

KEMPINSKI İŞLETECEK

Timur, İstanbul'a en yakın lokasyon-daki ve en yüksek prim potansiyeli olan bölgelerden birinin Sapanca olduğuna vurgu yaparken, Kempinski Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Kempinski AG Yönetim Kurulu Başkanı Bernold Schroeder ise Kempinski'nin 32 yıl önce Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un açılışından bu yana Türkiye'de konaklama pazarının gelişiminde aktif bir oyuncu olduğunu vurguluyor. Nef'in yeni projelerinin, lüks alanda köklü gayrimenkul geliştiricileri tarafından

sunulan markalı konutlara yatırımcıların artan iştahını yansıttığına dikkat çeken Schroeder, bu özel projeleri yönetecek olmaktan gurur duyduklarını söylüyor.

WYNDHAM DA İLGİLENİYOR

Schroeder, yakında duyurulan Dubai, İstanbul ve Çeşme'deki Kempinski rezidansları gibi bu iki yeni Nef projesinin de Türkiye'yi, Kempinski portföyünde en hızlı büyüyen destinasyon haline getirdiğini vurguluyor.

Kempinski şu anda İstanbul, Bodrum ve Belek'te lüks otel ve rezidans projelerinin yanı sıra İstanbul'da üç bağımsız Residence'ı yönetiyor.

Bölgede önümüzdeki dönemde yabancı zincir sayısının da artması bekleniyor. Wyndham Hotels & Resorts'un EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye'nin turizm potansiyeli barındıran tüm bölgelerinde markalarıyla yer alabileceklerini Sapanca'nın da bunlardan biri olduğunu söylüyor.

Manikis, Türkiye'deki büyüme planları çerçevesinde uygun bir yer çıkması halinde Sapanca'da da otel işletebileceklerini belirtiyor.

SAPANCA’YI ÖNE ÇIKARAN 4 FAKTÖR

1- İstanbul’a çok yakın ve kolay ulaşılabilir bir konuda yer alması.

2- Doğal güzellikleri ve detoks fırsatı sunması.

3- Sadece yerli turist için değil yabancı turistlerin de tercihi olması.

4- Kayak turizminden futbol ve basketbol kamplarına, düğünden iş toplantılılarına, günü birlik gezilere kadar geniş bir yelpazede ürün sunması.

ELITE WORLD DE SAPANCA'DA

Sapanca'ya son yıllarda yatırım yapan bir diğer grup da Elite World Hotels. İtalyan kampı olarak bilinen 44 dönüm arazi içinde 650 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen 500 oda kapasiteli Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, ilave 600 ağaç dikilerek bölgenin doğasına katkı sağlamıştı.

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış ve Pazarlama Direktörü Emel Elik Bezaroğlu, İstanbul'un arka bahçesin konumundaki Sapanca'nın dört mevsim talep gördüğünü söylüyor.

Bezaroğlu, Sapanca'nın yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğini, toplantı organizasyonlarından düğünlere kadar çeşitli aktivitelere ev sahipliği yaptığını vurguluyor.

BÖLGEYİ KEŞFETTİ

Sapanca'yı ilk keşfeden yatırımcılardan biri olan ve bölgede yaptığı yatırımlarla bölgenin tanınırlığını artıran NG Hotels, yerli-yabancı turist karması ile bölge turizmine ciddi katkı sağlıyor.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Sapanca'nın doğal güzellikleri ve lokasyonuyla eşsiz bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, İstanbul'a yakınlığıyla günü birlik ve hafta sonu tatillerinde hem de uzun tatillerde sıkça tercih edildiğini söylüyor.



YENİ NESİL YATIRIMLAR

İstanbul'a yakınlığı, ulaşım akslarının üzerinde olması ve yeşil coğrafi yapısı ile büyük ilgi gören Sapanca bölgesi, turizm açısından İstanbul'a alternatif oluşturuyor.

Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, Körfez ülkelerinin ülkemize olan ilgilisi ve turizm sektöründeki gelişmelerin Sapanca'da gerçekleştirdikleri yatırımın itici gücü olduğunu söylüyor.

Kutlu, "Türkiye'deki coğrafi yapı nedeniyle Karadeniz bölgesinde bazı dönemlerdeki seyahat zorluğu ve kapasitede sorunlar olabiliyor. Sapanca bölgesi Karadeniz bölgesindeki turizme bir alternatif oluşturdu" diyor.

Lens Yapı'nın iki etapta 58 bungalovdan oluşan projesinin ilk etabı 1,5 yıl önce, ikinci etabı ise iki ay önce hizmete açıldı. Doğanın içinde yer alan World Deluxe Sapanca, göl manzarası ve orman içerisinde konumlanması ile şehir hayatından uzaklaşıyor.

Tüm odaları aile odası şeklinde tasarlanan yeni nesil proje, 20 Adet 1+1 Bungalow, 4 adet 3+1 Bungalow, üç adet 1+1 Tiny House olarak hizmet veriyor.

HEDİYE GÜRAL GÜR / NG HOTELS YÖNETİM KURULU BAŞKANI “GENİŞ YELPAZEDE POTANSİYELE SAHİP”

“Sapanca geniş yelpazede turist potansiyeline sahip bir bölge. Her yaştan konuklara doğayla iç içe konforlu tatil deneyimi sunan bölge, çocuklu ailelerden romantik çiftlere, balayı çiftlerine kadar her kesimden rağbet görüyor. İstanbul'a yakınlığı ile şirket toplantıları ve etkinlikleri için de çokça tercih ediliyor. Sapanca düğün organizasyonları için de kusursuz bir alternatif sunuyor."

