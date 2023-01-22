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Satın alma ve birleşme işlemleri fren yaptı

Özel sermaye şirketleri satın alma ve birleşme işlemlerinde geçen yıl frene bastı.

22 Ocak 2023
Satın alma ve birleşme işlemleri fren yaptı

Özel sermaye şirketleri satın alma ve birleşme işlemlerinde geçen yıl frene bastı. 2021 yılında 16,5 milyar dolar değerinde 350 işlem gerçekleşirken, 2022’te bu rakam 296 işlemde yaklaşık 7,5 milyar dolar oldu. 

2023 için yapılan öngörülerde ise iyimserlik var. Küresel ekonomideki yavaşlama satın alma ve birleşme iştahını da düşürdü. 

Geçen yıl küresel çapta satın alma ve birleşmeler yüzde 38 civarında gerilerken Türkiye’de ise bu oran yüzde 50‘yi geçti. 

Yükselen enflasyon ve Ukrayna’daki savaşın ardından, küresel piyasalarda güveni sarsan ve finansman maliyetini artıran keskin faiz artışları Türkiye’de satın alma ve birleşme işlemlerine fren yaptırdı. 

Özel sermaye şirketlerinin finansman kabiliyeti zora girerken, geçen yıl toplamda 296 adet satın alma ve birleşme işlemi gerçekleşti. 

Aralarında Türk Telekom, Avrasya Tüneli, Getir gibi önemli işlemlerin olduğu 2022’de toplam satın alma ve birleşme büyüklüğü ise 7,5 milyar dolar oldu. 

2021 yılında ise 16,5 milyar dolar değerinde 350 işlem gerçekleşmişti. Son 10 yıllık sürece bakıldığında ise toplamda 2 bin 929 adet işlemde yaklaşık 132 milyar dolarlık hacme imza atıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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