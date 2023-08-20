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“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”

Türkiye’de dört, yurtdışında 20 limana sahip olan Yıldırım Holding farklı iş kollarında satın alma ve yatırım adımlarını hızlandıracak.

20 Ağustos 2023
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”

Türkiye’de dört, yurtdışında 20 limana sahip olan Yıldırım Holding farklı iş kollarında satın alma ve yatırım adımlarını hızlandıracak. 

Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “Yenilenebilir enerji, krom ve gübre alanında büyüyeceğiz” diyor.

Madencilik, liman, gübre ve enerji sektörlerinde faal olan Yıldırım Holding, son 10 yıllık süreçte limancılıkta yaptığı satın almalarla adını duyurdu. 

Pandemi sürecinde 1,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu yazdığımız grup, bugün dördü Türkiye’de olmak üzere toplamda 24 limanının işletmesini yapıyor. 

Grup, satın alma girişimlerine limancılığın yanı sıra gübre ve madencilik sektörlerini de ekledi. Bu yıl da satın alma ve yatırımda hız kesmeyeceklerini aktaran Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, gübre ve madencilikte de yeni alımlar yapacaklarını kaydediyor. 

Öte yandan yenilenebilir enerji işine de yatırım kararı aldıklarını belirten Yıldırım, grubun yeni dönem hedeflerini anlattı…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Sibel Atik
Sibel Atik




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