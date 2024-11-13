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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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“Satın almayı dijitalleştirmeye kararlıyız”

Satın almanın dahil olduğu birçok farklı alanda dijital ürünler sunan KoçZer’in genel müdürü Serhan Turfan, “Farklı iş birimlerine sunduğumuz farklı dijital ürünler ile Türkiye’de satın almayı dijitalleştirmeye kararlıyız” diyor.

13 Kasım 2024 | 09:59
“Satın almayı dijitalleştirmeye kararlıyız”

KoçZer, 21 yıl önce Koç Topluluğu çatısı altındaki şirketlerin medya satın almalarını ortaklaştırmak amacıyla kuruldu. Bugün 45 bini aşkın tedarikçisi ve 130 farklı kategorideki uzmanlığıyla, Türkiye’de kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında hizmet veren KoçZer’in Genel Müdürü Serhan Turfan, satın almayı dijitalleştirme hedeflerini ve KoçZer’in yeni yurt dışı yatırımını anlattı.

27 Ekim - 9 Kasım tarihli sayıdan

KoçZer olarak uzun yıllardır dijital ürünler geliştiriyor, bu alana yatırım yapıyorsunuz. Satın almanın dijitalleşme yolcuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Değerli Ekonomist ekibiyle son üç yıldır satın alma liderlerinin mevcut duruma bakışını ve beklentilerini ortaya koyan bu anketi yayınlıyoruz. Her yıl vazgeçmeden sorduğumuz bir soru var: Satın alma ve tedarik zinciri yönetimi departmanlarınızın dijitalleşme düzeyini nasıl değerlendirirsiniz? Bu soruya verilen yanıtlarda son üç yıllık trende baktığımızda dijitalleşme düzeyinin her yıl daha da yükseldiğini görüyoruz. Teklif toplamak, tedarikçi havuzu oluşturmak, tedarikçilerin performans değerlendirmesini yapmak, sözleşme yönetimi gibi satın alma ve tedarik zinciri ile direkt alakalı pek çok başlık için bir süredir satın alma liderleri büyüklü-küçüklü dijital çözümleri tercih ediyor.

Bu konudaki çözümlerinizden bahsedebilir misiniz?
Bu alanda sektörün ilk dijital çözümü de olan Promena platformumuz var. Her geçen yıl hem yurt içinde hem de yurt dışında talep artıyor. Ancak KoçZer olarak sadece bu alana değil, ticaretin, satın almanın dahil olabileceği her alanda dijital çözümler sunmayı hedefliyoruz. ZerGO, ZerCard, ZerOnline gibi markalarımız bu amaca hizmet ediyor.

Bu alanda sunduğumuz çözümleri büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Farklı iş birimlerine sunduğumuz farklı dijital ürünler ile Türkiye’de satın almayı dijitalleştirmeye kararlıyız.

Hem küreseli izleyen hem de yerele hakim olan bir şirket olarak, 2025 yılında öne çıkacak konular nelerdir?
2024’ü, 2023’ten gelen risklerin taşındığı bir yıl olarak adlandırmıştım. 2024 sonuna yaklaştığımız şu günlerde, jeopolitik risklerin ve tansiyonun devam ettiğini görüyoruz. Ekonomide de belli sektörlerde durgunluk yaşanıyor. 2025’de de yine bu riskleri taşıyarak gireceğiz. Nakit akışı yönetiminin önümüzdeki yıl da şirketler açısından kritik olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirlik ve ESG başlıklarının giderek daha kritik hale geleceğini söyleyebilirim. Özellikle Kapsam 3 emisyonlarını raporlama ve çevresel ayak izine dair genel görünüme sahip olma tüm şirketler için öncelikler arasında. Bu noktada, satın alma ve tedarikçi çözümleri platformumuz Promena’nın ESG modülü, tam da bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirilmiş bir yenilik... Bu modül, tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansını izleyip raporlamaya ve iyileştirmeye olanak tanıyor. Satın alma ve tedarik zinciri yöneticileri, üretken yapay zekadan dayanıklılığı ve güvenliği artırmasını bekliyor. Biz de bu süreçte ürünlerimize yapay zeka destekli geliştirmeler eklemek üzere çalışıyoruz.

“Romanya’da şirket yatırımı yapıyoruz”
“Yurt dışı büyüme adımlarımızın bir yenisi, bu çeyreğin sonunda lansmanını da yapacağımız Romanya’da şirket yatırımı olacak. Türkiye’de inşa ettiğimiz faydalı modeli, pazarın dinamiklerine uygun bir biçimde Romanya’ya taşıyoruz. Lojistik ve malzeme satın alma alanındaki hizmetlerimizin yanı sıra satın alma teknolojileri ile giriş yaptığımız Romanya pazarında, üç yılda 100 milyon Euro satış hacmi hedefliyoruz.”

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
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