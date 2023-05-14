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Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları

Sayfiyelere kaçış hızlandı

Kahramanmaraş depremleri sonrasında tetiklenen deprem korkusu sayfiyelere olan ilgiyi artırdı.

14 Mayıs 2023
Sayfiyelere kaçış hızlandı

Kahramanmaraş depremleri sonrasında tetiklenen deprem korkusu sayfiyelere olan ilgiyi artırdı. 

Pandemiyle hayatımıza giren uzaktan çalışma modelinin devam etmesi, köprüler ve otoyollarla ulaşımın kolaylaşması
sayfiyelere olan göçü hızlandırdı ve birçok insan sayfiyelerde yazlık kiralıyor ya da satın alıyor. 

Bu durum da sayfiyelerin altın çağını yaşamasına neden oluyor. Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel olarak yaptığı Yazlık Bölgeler Araştırması ile 2020-2023 döneminde sayfiyelerdeki kiralık ve satılık fiyatlarında yaşanan değişime mercek tuttuk.
 

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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