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Seçim ekonomisi uygulamayacağız

Enflasyon da ise zirve noktanın geride bırakıldığını ve 2023 yılında hızla gerileme olacağını aktaran Nureddin Nebati sorularımızı yanıtladı.

25 Aralık 2022
Seçim ekonomisi uygulamayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, seçim sathına girilen bugünlerde hükümetin seçim ekonomisi uygulamayacağını söylüyor. 

Enflasyonda zirve noktanın geride kaldığını belirten Nebati, finansmana erişim sorununda ise çözüme odaklandıklarını kaydediyor.

Yüksek enflasyonun yıla damgasını vurduğu 2022’de ekonomimiz ilk 20 ekonomiden geriye düştü. 

Ekonomik açıdan zorlu bir yıl geride kalırken, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ekonomi yönetiminin büyüme stratejisini Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’ye sorduk. 

Gelecek yıla ilişkin Ekonomist’e önemli açıklamalarda bulunan Nureddin Nebati, bu süreçte seçim ekonomisi uygulanmayacağına dikkat çekiyor. 

Enflasyon da ise zirve noktanın geride bırakıldığını ve 2023 yılında hızla gerileme olacağını aktaran Nureddin Nebati sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Sibel Atik
Sibel Atik




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