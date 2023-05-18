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“Seçim sonrası ihracatta düzelme bekliyorum”

Seçimlerin ardından sonuç ne olursa olsun dövizin baskılanmayacağını ifade eden Neşe Gök, seçimin ardından ihracatçı için daha pozitif bir ortamın olacağını öngörüyor.

18 Mayıs 2023
“Seçim sonrası ihracatta düzelme bekliyorum”

İnci Akü ile önemli ihracat başarısı yakalayan İnci Holding’in yönetim kurulu başkanı Neşe Gök, bugünkü kur seviyesinin ihracatçıyı zorladığını kaydediyor. 

Neşe Gök, dövizin baskılanmamasıyla seçim sonrası ihracatçı için daha pozitif bir ortamın olacağını öngörüyor.
Jant ve akü alanında önemli üreticilerden biri olan ve ağırlıklı otomotiv tedarik sektörü olmak üzere hizmet, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren İnci Holding, ihracat odaklı bir şirket. 

Geçen yıl 15 milyar TL ciroya ulaşan grup, bunun 8,8 milyar TL’sini ihracat gelirleriyle elde etti. 2016 yılında göreve gelen ve grubun önemli devasa yatırımlarının yanı sıra girişimcilik ekosistemine yönelmesine liderlik eden İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, bugünkü kur seviyesinin ihracatçı şirketleri zorladığını kaydediyor. 

Seçimlerin ardından sonuç ne olursa olsun dövizin baskılanmayacağını ifade eden Neşe Gök, seçimin ardından ihracatçı için daha pozitif bir ortamın olacağını öngörüyor. 

Neşe Gök, grubun bu yılki performansı, yatırımları ve büyüme beklentisini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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