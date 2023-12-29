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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Bankacılık sektörün büyümesinde yavaşlama devam edecek

2023 yılı bankacılık sektörü açısından büyümenin yavaşladığı bir dönem olarak geçti. 2024 yılında da makro ihtiyati tedbirlerin sürmesiyle birlikte bu trendin devam etmesi bekleniyor.

29 Aralık 2023
Bankacılık sektörün büyümesinde yavaşlama devam edecek

Bankacılık sektörü dijitalleşmeye ve yeşil finansmana, müşteri kazanımına devam edecek.

2023’te bankacılık sektörünün rotasını ve ajandasını ekonomik gelişmeler ve makro-ihtiyati önlemler belirledi. Ülke ekonomisindeki kırılganlıklarla mücadelede en kilit rollerden birini bankacılık sektörü üstlendi. 

En başta yüksek enflasyon olmak üzere makro ortamın sektördeki pek çok dinamiği değiştirdiği zorlu bir dönem oldu. 

Sıklıkla değişen yasal düzenlemeler ve bunların bilançolara etkileri, bankacılık sektörünün gündemini belirledi. 

Özellikle yılın ilk yarısında kredi faizlerindeki sınırlamalar ve hızla artan fonlama maliyetleriyle kredi-mevduat makasında negatif bir görünümle yüzleşildi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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