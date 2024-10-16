“Selüloza 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”

Anadolu’nun en büyük gruplarından biri olan ve adı tekstil sektörüyle özdeşleşen Kipaş Holding, yeni bir alana daha yatırımı gündemine aldı. Türkiye’de üretimi sınırlı olan selüloz alanında yatırım planlayan grup, bu yatırımın devreye girmesiyle büyüklüğünü de ikiye katlayacak.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ile hem sektörü hem de grubun yeni dönem yatırım gündemini konuştuk. Geçen yıl depremin etkisiyle zor bir yılı geride bırakan holdingin bu yılı 1,5 milyar dolar ciroyla kapatmayı planladığını aktaran Ahmet Öksüz, şirketin 2024’te 600 milyon Euro’luk yatırımı da devreye aldığını söylüyor.

Ahmet Öksüz ile depremin ardından grubun toparlanma yolculuğunu ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.