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“Selüloza 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”

Türkiye’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan selüloz alanında üretim tesisi yatırımı planlayan Kipaş Holding’in yönetim kurulu başkan yardımcısı Ahmet Öksüz, “Başta kağıt olmak üzere birçok sektörün ham madde talebini karşılayacak bu tesis için 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağız” diyor.

16 Ekim 2024 | 10:27
“Selüloza 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”

Anadolu’nun en büyük gruplarından biri olan ve adı tekstil sektörüyle özdeşleşen Kipaş Holding, yeni bir alana daha yatırımı gündemine aldı. Türkiye’de üretimi sınırlı olan selüloz alanında yatırım planlayan grup, bu yatırımın devreye girmesiyle büyüklüğünü de ikiye katlayacak.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ile hem sektörü hem de grubun yeni dönem yatırım gündemini konuştuk. Geçen yıl depremin etkisiyle zor bir yılı geride bırakan holdingin bu yılı 1,5 milyar dolar ciroyla kapatmayı planladığını aktaran Ahmet Öksüz, şirketin 2024’te 600 milyon Euro’luk yatırımı da devreye aldığını söylüyor.

Ahmet Öksüz ile depremin ardından grubun toparlanma yolculuğunu ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
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GERİ
İLERİ
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