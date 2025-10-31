EGM özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 117. ÖGG sonuçları sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı'nın (117. Dönem) sonuç takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından güncellenmiştir.
Sınav Sonuç ve İtiraz Takvimi:
|Aşama
|Tarih
|117. Dönem ÖGG Sınav Sonuçlarının Açıklanması
|7 Kasım 2025
|Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz Süresi
|10 - 12 Kasım 2025
|Yazılı Sınav İtiraz Sonuçlarının Açıklanması
|13 Kasım 2025
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmî internet adresleri üzerinden görüntüleyebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarında, özellikle Silah Farkı Sınavına katılan adayların başarılı sayılması için uygulanacak değerlendirme kriterleri şunlardır
Silah Farkı sınavına katılan veya silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak silahlı sınava giren adaylar için başarı şartı iki aşamalıdır:
Silah Bilgisi Puanı:
Adayın, Yazılı Silah Bilgisi ve Uygulamalı Sınav puanlarının toplamının en az 50 puan olması gerekmektedir.
Genel Ortalama Puanı:
Bu (en az 50 puan olan) puan ile daha önce başarılı olduğu Temel Silahsız Sınav Puanı toplamının ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir.