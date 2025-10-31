EGM özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 117. ÖGG sonuçları sorgulama

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarında, özellikle Silah Farkı Sınavına katılan adayların başarılı sayılması için uygulanacak değerlendirme kriterleri şunlardır

Silah Farkı sınavına katılan veya silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak silahlı sınava giren adaylar için başarı şartı iki aşamalıdır:

Silah Bilgisi Puanı:

Adayın, Yazılı Silah Bilgisi ve Uygulamalı Sınav puanlarının toplamının en az 50 puan olması gerekmektedir.

Genel Ortalama Puanı:

Bu (en az 50 puan olan) puan ile daha önce başarılı olduğu Temel Silahsız Sınav Puanı toplamının ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir.