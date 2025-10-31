ARA
  EGM özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 117. ÖGG sonuçları sorgulama

EGM özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 117. ÖGG sonuçları sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı başarıyla tamamlandı. Şimdi gözler sonuçlarda. Peki EGM özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 117. ÖGG sonuçları sorgulama


EGM özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 117. ÖGG sonuçları sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 

 

 

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı'nın (117. Dönem) sonuç takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından güncellenmiştir.

Sınav Sonuç ve İtiraz Takvimi:

AşamaTarih
117. Dönem ÖGG Sınav Sonuçlarının Açıklanması7 Kasım 2025
Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz Süresi10 - 12 Kasım 2025
Yazılı Sınav İtiraz Sonuçlarının Açıklanması13 Kasım 2025

 

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 

 Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmî internet adresleri üzerinden görüntüleyebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarında, özellikle Silah Farkı Sınavına katılan adayların başarılı sayılması için uygulanacak değerlendirme kriterleri şunlardır

Silah Farkı sınavına katılan veya silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak silahlı sınava giren adaylar için başarı şartı iki aşamalıdır:

Silah Bilgisi Puanı:

Adayın, Yazılı Silah Bilgisi ve Uygulamalı Sınav puanlarının toplamının en az 50 puan olması gerekmektedir.

Genel Ortalama Puanı:

Bu (en az 50 puan olan) puan ile daha önce başarılı olduğu Temel Silahsız Sınav Puanı toplamının ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir.
