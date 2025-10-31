Almanya'da Togg teslimatları başladı: İlk fotoğraflar

Bugün aracını teslim alan Ali Aydoğan da duygularını anlatmakta zorlandığını belirterek, “Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz.” dedi.

Almanya’da ön siparişlerin başladığı 29 Eylül’de Togg aracını sipariş verdiğini belirten Aydoğan, “Kendi arabamızı Almanya gibi bir Avrupa ülkesinde kullanmak bizim için çok gurur verici şeydi ve mutluyuz. Bugün burada olmaktan, arabamı teslim almaktan, Türk arabasını, kendi yerli malımızı kullanabilmekten çok mutluyuz.” diye konuştu.

Togg’un “azimle” emek verilince bir şeylerin olacağını gösterdiğini vurgulayan Aydoğmuş, akıllı cihazı ilk çıktığı günden beri takip ettiklerini söyledi.

Aydoğmuş, ”Akıllı telefon gibi bir akıllı bir cihazın üretilmesi çok çok güzel bir şey. Ben Alman arabası olarak Porsche kullanıyorum. O da elektrik. Şimdiki o Togg'da fiyat olarak ve de kıyaslanınca içindeki bütün uygulamaları hani bence çok üstün bir kalitede ve de daha fazlası aksesuar olarak da çok çok daha fazla. Fiyatı da benim için fevkalade uygun bir şey yani. Avrupa pazarında tutması gereken bir fiyat.” diye konuştu.

Ali Aydoğan'ın eşi Maria Aydoğmuş ise “Genel olarak Avrupa'daki diğer otomobillere bakıyorum ve bunun gerçekten harika olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.