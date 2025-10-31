Hazine’nin vergi dışı gelirleri üçüncü çeyrekte 4,5 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde KİT'lerden elde edilen hasılat payları 2 milyar 254 milyon 296 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 494 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla, 4 milyar 553 milyon 818 bin lira olarak hesaplandı.