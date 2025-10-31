Chevron ve ExxonMobil üçüncü çeyrekte kâr kaybı yaşadı

Enerji şirketleri Chevron ve ExxonMobil, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Chevron'un net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 3,5 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 4,5 milyar dolar kar bildirmişti.

Chevron'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,48 dolar olan hisse başına net kârı, bu yılın aynı döneminde 1,82 dolara indi.

Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 49,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Chevron, geçen yılın aynı döneminde 50,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

ExxonMobil'in net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 12 azalışla 7,5 milyar dolara düştü. Exxon Mobil, geçen yılın aynı döneminde 8,6 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

Enerji devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,92 dolar olan hisse başına net kârı bu yılın aynı döneminde 1,76 dolara indi.

Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 85,3 milyar dolar olarak hesaplandı. ExxonMobil, geçen yılın aynı döneminde 90 milyar dolarlık gelir bildirmişti.