Sıfır km ve 2. el araçta fiyatlar ne kadar arttı? 7 Temmuz'da ne olacak? Son tahminler...

2024 yılında Türkiye otomotiv piyasasında önemli değişiklikler yaşandı. Otomobil veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, alınan önlemlerle kayıt dışı ticaretin azalması ve arzdaki artışın 0 km araç piyasasında fiyat artışlarına yol açtığını belirtirken, 2. el araç piyasasında ise, 0 km araçlara olan talep nedeniyle fiyatlarda daha sınırlı artışlar görüldüğünü söyledi. Yalçın, yaklaşan bayram ve yaz tatilleri nedeniyle 2. el araç piyasasında canlanma beklendiğini kaydederken, sıfır km araçlarda 7 Temmuz'a kadar önemli alım fırsatı yakalanabileceğine işaret etti.

Yalçın'ın sıfır km ve 2. el araç pazarına dair açıklamaları şöyle...

PAZARDA YILIN İLK 5 AYI NASIL GEÇTİ?

"2024 yılının ilk beş ayında Türkiye'de sıfır kilometre araç piyasasında önemli gelişmeler yaşandı. Yeni araçların fiyatlarında döviz kuru ve enflasyon etkisiyle ciddi artışlar gözlemlendi. Vergilerin de eklenmesiyle birlikte fiyatlarda yükselişler oldu. Ocak 2024'ten itibaren, piyasada arz ve talep dengeleri değişti. Türkiye'de sıfır araçlarda bekleme süreleri ciddi şekilde kısaldı ve birçok modelde hemen teslimatlar başladı. Bu durum, tüketicilerin otomobillere erişimini kolaylaştırdı. Ayrıca, devletin aldığı önlemler sayesinde kayıt dışı ticaretin azalması ve reel tüketicilerin otomobillere daha rahat ulaşabilmesi sağlandı. Araç bulunurluğu arttı.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PAHALI OLMALARINA RAĞMEN POPÜLERLİK KAZANDI"

Elektrikli araç piyasasında da önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye'de satılan elektrikli araç modelleri ve fiyatları, özellikle yüksek vergiler nedeniyle oldukça pahalı olmasına rağmen, popülerlik kazandı. Türkiye pazarına giren elektrikli araç markası ve sayısı arttı. Otomobil marka ve distribütörleri, 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler nedeniyle bol bol satış kampanyaları yapacak. Bu durum, ikinci el araç fiyatları ile sıfır kilometre araç fiyatları arasındaki farkın daralması anlamına gelecek. Bu süreç, 7 Temmuz'a kadar önemli bir sıfır kilometre araç alım fırsatı yaratabilir.

SIFIR KM'DE FİYAT ARTIŞLARI SÜRER Mİ? 2. ÇEYREK TAHMİNLERİ

Nisan ayında sıfır kilometre araç satışlarının düşmesi, daha çok bayram tatiline bağlansa da daralan bir sıfır kilometre pazarı olduğunu gösterdi. Ancak yapılan projeksiyonlar, Mayıs ayında sıfır kilometre araç satışlarının Nisan ayından daha iyi geleceği yönünde. 2024'ün ikinci çeyreği için beklentiler, fiyatların döviz kuru ve enflasyon etkisiyle yükselmeye devam edeceği yönünde. Ancak, yüksek stok seviyeleri ve cazip finansman teklifleri alıcılar için avantajlı fırsatlar yaratabilir. Özellikle elektrikli araçların pazar payının artması bekleniyor, bu da bu segmentteki büyümeyi sürdürecektir.

Özetle, Türkiye'de sıfır kilometre araç piyasası 2024'ün ilk yarısında arzın artması ve çeşitli ekonomik faktörlerin etkisiyle hareketli bir dönem geçirdi. İkinci çeyrekte de bu dinamiklerin devam etmesi ve alıcılar için çeşitli fırsatlar sunması bekleniyor. 2024'ün sonuna kadar sıfır kilometre araçlarda satış kampanyalarının devam edebileceği konuşuluyor.

KAMPANYALAR 2. EL ARAÇ PAZARINI VURDU, SATIŞLAR YÜZDE 25 DÜŞTÜ

İkinci elde ise geçen yıl yaz aylarından itibaren yaşanan satış düşüşü Nisan ayına kadar devam etti. İkinci el araç satışları yaklaşık %25 azaldı. Bu düşüşte sıfır kilometre araç tarafında yapılan satış kampanyaları etkili oldu. İnsanlar kampanyalar nedeniyle düşen sıfır kilometre araç fiyatları nedeniyle ikinci eli tercih etmedi, arz fazla olmasına rağmen sıfır kilometre araç satın almayı tercih etti. Ancak yaklaşan bayram ve yaz tatilleri nedeniyle mobiliteye ihtiyaçtan dolayı ikinci el araç satışlarının artması bekleniyor.

İkinci elde fiyatlar ilk beş ayda ortalama yaklaşık %9 artarken, sıfır kilometre araçlarda artış oranı ilk beş ayda ortalama yaklaşık %17 oldu. Kredi musluklarının kapalı olduğu, mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle paranın mevduata kaydığı bir dönemde, bu gelişmeler piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.